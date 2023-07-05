Горожан приглашают принять участие в уборке территории ущелья Аламедин

15 июля горожан приглашают принять участие в акции "Вместе мы – польза" в уборке территории ущелья Аламедин. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
По их данным, за время акции было собрано 3503 килограмм вторсырья, а 50 сом с каждого килограмма "Веселый Молочник" отправляет на уборку территории.
"Весь необходимый инвентарь и трансфер в обе стороны будут предоставлены со стороны организаторов.
Всем участникам необходимо иметь при себе солнцезащитный крем, головной убор и очки
Если Вам не исполнилось 18 лет, присутствие родителей обязательно" - говорится в сообщении организаторов.
Место сбора: парковка Глобус 1, Токомбаева, 53/1 (со стороны Токомбаева)
Время: 09:00
Желающим принять участие в акции необходимо пройти регистрацию по ссылке.