Горожан приглашают принять участие в уборке территории ущелья Аламедин

15 июля горожан приглашают принять участие в акции "Вместе мы – польза" в уборке территории ущелья Аламедин. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, за время акции было собрано 3503 килограмм вторсырья, а 50 сом с каждого килограмма "Веселый Молочник" отправляет на уборку территории.

"Весь необходимый инвентарь и трансфер в обе стороны будут предоставлены со стороны организаторов.

Всем участникам необходимо иметь при себе солнцезащитный крем, головной убор и очки

Если Вам не исполнилось 18 лет, присутствие родителей обязательно" - говорится в сообщении организаторов.

Место сбора: парковка Глобус 1, Токомбаева, 53/1 (со стороны Токомбаева)

Время: 09:00

Желающим принять участие в акции необходимо пройти регистрацию по ссылке.