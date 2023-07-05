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Горожан приглашают принять участие в уборке территории ущелья Аламедин

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- Назгуль Абдыразакова
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15 июля горожан приглашают принять участие в акции "Вместе мы – польза" в уборке территории ущелья Аламедин. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, за время акции было собрано 3503 килограмм вторсырья, а 50 сом с каждого килограмма "Веселый Молочник" отправляет на уборку территории.

"Весь необходимый инвентарь и трансфер в обе стороны будут предоставлены со стороны организаторов.

Всем участникам необходимо иметь при себе солнцезащитный крем, головной убор и очки

Если Вам не исполнилось 18 лет, присутствие родителей обязательно" - говорится в сообщении организаторов.

Место сбора: парковка Глобус 1, Токомбаева, 53/1 (со стороны Токомбаева)

Время: 09:00

Желающим принять участие в акции необходимо пройти регистрацию по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/430891
Теги:
Бишкек, экология, Чуйская область
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