В Бишкеке на ремонт закрывают переулок Керченский

В столице на капитальный ремонт закрывают переулок Керченский от улицы Элебесова до жилого массива "Дачная-Керченская". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, бригада по капитальному ремонту городских дорог муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" начинает ремонт с установки ирригационной системы.

Затем начнутся работы по разработка грунта на проезжей части. Длина дороги составляет 720 погонных метров, ширина - 5,5 метра, тротуар - 1,5 метра.

Отметим, на стадии завершения находится ремонт проезжей части по улице Орозбекова.

Бригада завершает укладку второго слоя асфальтобетонной смеси от проспекта Жибек Жолу до улицы Фрунзе.

После установления дорожных знаков будут нанесены дорожные разметки, организован тротуар.