Погода
$ 87.26 - 88.08
€ 94.87 - 95.87

В Бишкеке на ремонт закрывают переулок Керченский

246  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице на капитальный ремонт закрывают переулок Керченский от улицы Элебесова до жилого массива "Дачная-Керченская". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, бригада по капитальному ремонту городских дорог муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" начинает ремонт с установки ирригационной системы.

Затем начнутся работы по разработка грунта на проезжей части. Длина дороги составляет 720 погонных метров, ширина - 5,5 метра, тротуар - 1,5 метра.

Отметим, на стадии завершения находится ремонт проезжей части по улице Орозбекова.

Бригада завершает укладку второго слоя асфальтобетонной смеси от проспекта Жибек Жолу до улицы Фрунзе.

После установления дорожных знаков будут нанесены дорожные разметки, организован тротуар.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430892
Теги:
благоустройство, ирригация, Бишкек, ремонт дорог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  