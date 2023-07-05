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В Кыргызстане будет построено 8 складов для хранения вакцин

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках проекта "Экстренное реагирование на COVD - 19", финансируемого Всемирным банком, планируется строительство 8-ми складов для хранения вакцин в межрайонных центрах профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в настоящее время идет процесс строительства 6-ти складов для хранения вакцин в межрайонных центрах профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора в г. Токтогул, г. Ала-Бука, и г. Баткен, в центре профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора г. Джалал-Абад и санитарно-эпидемиологическом отделе в с. Араван. Ожидается начало строительных работ в ЦПЗиГСЭН г. Бишкек, санитарно-эпидемиологическом отделе г. Кербен.

Отметим, что в рамках проекта уже отремонтированы склады для хранения вакцин в санитарно-эпидемиологических отделах Московского, Кеминского, Базар-Коргонского районов, а также в межрайонном центре профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора г.Талас. Проведены отделочные работы внутри помещений с заменой окон, дверей, покрытий пола и электрических сетей. Также были установлены вытяжные системы вентиляции, водонагреватели и раковины, а также проведена прочистка канализационных труб. Ремонтные работы подходят к завершению в санитарно-эпидемиологическом отделе в с. Чаек.

Кроме этого, за счет Проекта для Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР было закуплено 50 морозильных камер и 50 термоконтейнеров для хранения вакцин. В рамках Проекта также ожидается поставка фризерной комнаты для Республиканского центра иммунопрофилактики (фризерная комната – это объемная специализированная морозильная холодильная камера для хранения вакцин при температуре хранения (-15-25 градусов)).

Цель проекта-содействие правительству Кыргызской Республики в укреплении способности реагирования на пандемию COVID – 19 путем обеспечения надлежащих профилактических мер, закупки лекарственных средств, расходных материалов и медицинского оборудования, а также улучшения условий в организациях здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/430893
Теги:
вакцина, строительство, Кыргызстан, Минздрав
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