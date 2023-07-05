Задержаны сотрудники Токмок-Чуйского филиала "Кадастра"

ГКНБ КР установлен факт злоупотребления должностным положением со стороны отдельных сотрудников Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество Токмок-Чуйского филиала, которые в целях личного обогащения незаконно оформили нежилое помещение площадью 1330 м2 и земельный участок 0,75 га, принадлежащий одному из ОсОО на гражданина КР Н.М.И.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.337 УК КР в отношении ответственных лиц ГУ "Кадастр" Токмок-Чуйского филиала. Подозреваемые в совершении преступления водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц.