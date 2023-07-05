Погода
$ 87.26 - 88.08
€ 94.87 - 95.87

Си Цзиньпин призвал к расчетам в национальных валютах в рамках ШОС

221  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Китай считает необходимым наращивать темпы восстановления экономики, выступает против протекционизма и односторонних санкций. Об этом заявил на прошедшей 4 июля в онлайн-формате саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

"Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации, наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте, работать по созданию банка развития ШОС", - сказал Си Цзиньпин.

Китай, по его словам, готов делиться огромным рынком и опытом развития.

Также страны ШОС заявили о необходимости проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО) с упором на вопросы развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также выступили против односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела иностранных государств.

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита также приняли декларацию, в которой в том числе договорились о необходимости более справедливого международного сотрудничества и формировании многополярного миропорядка.

"Государства-члены, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня, подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка", – сказано в документе.

Источник: ВЭС24


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430895
Теги:
Китай, Си Цзиньпин, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  