Си Цзиньпин призвал к расчетам в национальных валютах в рамках ШОС

Китай считает необходимым наращивать темпы восстановления экономики, выступает против протекционизма и односторонних санкций. Об этом заявил на прошедшей 4 июля в онлайн-формате саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

"Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации, наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте, работать по созданию банка развития ШОС", - сказал Си Цзиньпин.

Китай, по его словам, готов делиться огромным рынком и опытом развития.

Также страны ШОС заявили о необходимости проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО) с упором на вопросы развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также выступили против односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела иностранных государств.

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита также приняли декларацию, в которой в том числе договорились о необходимости более справедливого международного сотрудничества и формировании многополярного миропорядка.

"Государства-члены, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня, подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка", – сказано в документе.

Источник: ВЭС24