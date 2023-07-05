Россия увеличит инвестиции в экономику Кыргызстана

На финансирование новых проектов в республике будет направлено не менее 630 миллионов долларов. Эту сумму выделит крупнейший системный инвестор, работающий в КР, - Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР).

Как заявил председатель правления РКФР Артем Новиков, выделение средств заложено в стратегии, утвержденной на ближайшие пять лет. Для сравнения: за предыдущие восемь лет работы в республике фонд вложил в различные проекты в КР около 520 миллионов долларов.

- Сейчас перед нами стоят новые масштабные задачи по модернизации и технологическому перевооружению экономики Кыргызстана, поэтому, кроме инвестиционного финансирования, мы сконцентрируем внимание на проектном подходе, - заявил Артем Новиков. - Будем поддерживать новые проекты в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, возобновляемых источников энергии, логистики, IT, инфраструктуры и других направлениях.

Одновременно, по его словам, фонд будет разрабатывать новые кредитные продукты. Они позволят сделать ресурсы РКФР еще более доступными и востребованными на рынке страны. Большой модернизации подвергнется внутренняя структура фонда, будут созданы и внедрены новые IT-решения и электронные платформы, чтобы облегчить работу с предпринимателями.

- Рассчитываем, что реализация этой стратегии позволит увеличить объем экспорта продукции заемщиков фонда до 1,2 миллиарда долларов в течение пяти лет, - подчеркнул Артем Новиков. - К окончанию ее реализации объем их ежегодной выручки составит около 1,5 миллиарда долларов.

Источник: RG