Погода
$ 87.26 - 88.08
€ 94.87 - 95.87

Россия увеличит инвестиции в экономику Кыргызстана

177  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На финансирование новых проектов в республике будет направлено не менее 630 миллионов долларов. Эту сумму выделит крупнейший системный инвестор, работающий в КР, - Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР).

Как заявил председатель правления РКФР Артем Новиков, выделение средств заложено в стратегии, утвержденной на ближайшие пять лет. Для сравнения: за предыдущие восемь лет работы в республике фонд вложил в различные проекты в КР около 520 миллионов долларов.

- Сейчас перед нами стоят новые масштабные задачи по модернизации и технологическому перевооружению экономики Кыргызстана, поэтому, кроме инвестиционного финансирования, мы сконцентрируем внимание на проектном подходе, - заявил Артем Новиков. - Будем поддерживать новые проекты в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, возобновляемых источников энергии, логистики, IT, инфраструктуры и других направлениях.

Одновременно, по его словам, фонд будет разрабатывать новые кредитные продукты. Они позволят сделать ресурсы РКФР еще более доступными и востребованными на рынке страны. Большой модернизации подвергнется внутренняя структура фонда, будут созданы и внедрены новые IT-решения и электронные платформы, чтобы облегчить работу с предпринимателями.

- Рассчитываем, что реализация этой стратегии позволит увеличить объем экспорта продукции заемщиков фонда до 1,2 миллиарда долларов в течение пяти лет, - подчеркнул Артем Новиков. - К окончанию ее реализации объем их ежегодной выручки составит около 1,5 миллиарда долларов.

Источник: RG


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430896
Теги:
Российско-кыргызский фонд развития, Артем Новиков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  