В "Баткене" пресечен факт незаконного ввоза продуктов питания

Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" совместно с сотрудниками УГКНБ КР по Баткенской области установлен факт незаконного перемещения товаров. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

"Так, при таможенном досмотре грузового отсека автотранспортного средства марки "Mercedes-Benz Sprinter" под управлением гр. КР Б.И.Б. выявлен товар – хозяйственные товары в ассортименте, а также продукты питания без товаросопроводительных документов, подтверждающих законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС в КР.

Задержанные товары ввезены из сопредельного государства ЕАЭС, общий вес составил - 1 833,3 кг., среднерыночная стоимость – 342 905 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы находятся на рассмотрении Сектора таможенных расследований таможенного органа".