В Стамбуле найдена пропавшая кыргызстанка Жазгуль Шамуратова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 5 июля 2023 года министр внутренних дел КР Улан Ниязбеков и заместитель министра внутренних дел МВД Турции Мехметом Акташом совместно с Представительством МВД Турецкой Республики в Кыргызской Республики в ходе проведения совместных мероприятий нашли пропавшую девушку Жазгуль Шамуратову в городе Стамбул.

На данный момент выясняется причина исчезновения девушки в одном из полицейских участков района Кадыкөй города Стамбул.