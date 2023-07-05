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В Стамбуле найдена пропавшая кыргызстанка

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- Назгуль Абдыразакова
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В Стамбуле найдена пропавшая кыргызстанка Жазгуль Шамуратова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 5 июля 2023 года министр внутренних дел КР Улан Ниязбеков и заместитель министра внутренних дел МВД Турции Мехметом Акташом совместно с Представительством МВД Турецкой Республики в Кыргызской Республики в ходе проведения совместных мероприятий нашли пропавшую девушку Жазгуль Шамуратову в городе Стамбул.

На данный момент выясняется причина исчезновения девушки в одном из полицейских участков района Кадыкөй города Стамбул.


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URL: https://www.vb.kg/430901
Теги:
МВД, Турция, Кыргызстан, пропавшие без вести
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