В Милянфане организованность помогла в маловодье спасти урожай

В селе Милянфан слаженная, вдумчивая и грамотная работа команды Ассоциации водопользователей помогла пережить сложный период маловодья в этом году.

Откровенно говоря организованность и знание своего "водного дела" поразила журналистов, побывавших в штабе Ассоциации водопользователей в селе Милянфан. Нам удалось с пристрастием расспросить и простого фермера и руководителя АВП. Молодой фермер по фамилии Хахаза рассказал, что у него 6 соток земли, из которых на 3-х посажена кукуруза, а на 2-х - люцерна. Он признался, что работой АВП доволен. "Потому что они все делают, советуясь с фермерами, пожилыми людьми и со своими кураторами в Службе водных ресурсов, а самое главное они умеют договариваться с людьми", - сказал он.

Руководитель Ассоциации водопользователей в селе Милянфан Мансур Молода пояснил, что по договоренности с членов ассоциации берут взнос и за воду, и за очистку каналов, но потом все вместе и технику привлекают, и чистят каналы, которые входят в зону ответственности АВП.

"За сезон наносит 50-60 сантиметров, мы стараемся прочищать каналы даже 2 раза в год. Так они лучше сохраняются. И люди понимают, как важна эта работа, и поэтому мы привыкли все делать сообща. И когда возникла ситуация с маловодьем, то мы предложили перекидывать воду по очереди, и все восприняли это спокойно. Пусть и меньше чем надо было воды получили, но организованность сослужила нам добрую службу.

Мы используем в основном так называемый, "дикий полив", но есть фермеры, которые пользуются и бороздковым способом. Капельный метод у нас пока не применяется, но мы уже работаем над этим", - сказал Молода.

Мираб Салир Давуза рассказал, что он планируют уже осенью закупить и протестировать новую систему капельного орошения.

"Мы нашли партнеров из России, и хотим, чтобы вода равномерно попадала и на дальние участки фермеров. Пока стараемся найти оптимальное решение, прорабатываем все мелочи дистанционно. Нам присылают вопросы эксперты и мы выполняем их запросы. Надо взять какие- то пробы земли, воды - берем. Нам же важно чтобы урожай был, а не просто отчитаться", - отметил он.

Начальник Чуйского областного отдела поддержки ассоциации водопользователей Службы водных ресурсов Минсельхоза КР Джолдошбек Сазанов считает, что митинги по поводу отсутствия воды - это результат бесхозяйственности и разгильдяйства, а также неумения организовать работу в своих Ассоциациях водопользователей.

"Вот, вы же видите, что при желании и умении организовать работу выход из ситуации находится. У нас из 111 зарегистрированных АВП по Чуйской области только 87 работают. И люди на должность руководителей Ассоциаций водопользователей попадают зачастую случайные, неподготовленные, а работа архисложная, и ответственная. Если хотите вся продовольственная безопасность в их руки попадает. Должны быть не просто курсы, а спецкурсы в аграрном университете, ведь нужны знания и в области агрономии, и воды, и землепользования, и строительства, и даже человеческих коммуникаций. Понятно, что в наши задачи входит их подготовка, но при такой сложности работы - текучесть кадров высокая, а нагрузка весь год большая. Кому нужно за 5-7 тысяч сомов выкладываться, а такую зарплату, как правило, и ставят лидерам АВП.

В свое время прежде чем назначить на руководителя АВП человек должен был получить лицензию, сдать экзамен, а теперь этого нет. Государство должно обратить внимание на то, что подготовка специалистов АВП - первоочередная задача сегодня. Ведь на фоне изменяющегося климата, когда цикличность засушливых маловодных годов сужаются, важно готовить кадры, которые бы могли работать с фермерами. Это должно быть специалисты, которые могли бы учиться всему новому, хорошо ориентироваться в ситуации и принимать решения.

Нужно, возможно, реализовывать частно-государственно проекты по обучению и подготовке таких кадров за счет международных донорлв. У нас ведь нет выбора - надо учиться выживать в новых условиях", - отметил Джолдошбек Сазанов.

Пресс-тур состоялся при поддержке проекта "Устойчивость молодежи к изменению климата", финансируемого Европейским Союзом. Проект реализуется под общей координацией Норвежского Общества Охраны Окружающей среды в партнерстве с Экологическим движением "Биом" и Общественной организацией "ГЛИП".