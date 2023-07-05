Погода
$ 87.26 - 88.08
€ 94.87 - 95.87

За 2023 год МВД выписало штрафов курильщикам на 11 млн сомов

197  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство внутренних дел КР проводит большую работу по реализации Закона КР "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля", согласно которому в августе 2022 года был разработан план мероприятий МВД КР, состоящий из 7 пунктов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, медицинским управлением МВД ведется работа, направленная на повышение осведомленности о вреде курения и последствиях. Подготовлено 3700 различных брошюр, памяток, буклетов и наклеек, которые переданы сотрудникам органов внутренних дел. На постоянной основе проводятся лекции о негативном влиянии курения на организм человека, беседы с личным составом по актуальным темам о здоровом образе жизни. Осуществляемые медицинским управлением профилактические мероприятия с напоминаниями о вреде курения, разрушительных последствиях табака для здоровья человека публикуются на официальном сайте МВД КР и в социальных сетях.

В целях предупреждения вредной привычки, пагубного пристрастия, наносящего вред здоровью, Службой общественной безопасности МВД также принимаются меры по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, установлению запрета продажи табачной продукции несовершеннолетним, ограничению торговли табачной продукцией и табачными изделиями рядом с общеобразовательными учреждениями.

С начала текущего года сотрудниками подразделений СОБ МВД КР составлено 28 протоколов по выявленным фактам незаконной реализации подросткам табачной продукции, наложено штрафов на сумму 42 тысячи сомов (по статье 85 Кодекса КР о Правонарушениях).

Вместе с тем сообщаем, что органами внутренних дел регулярно проводятся проверки культурных заведений и общественных мест на предмет исполнения запрета курения. Законодательством налагается запрет на употребление табачных изделий, в том числе электронных сигарет, кальянов и смесей в общественных местах. С начала 2023 года сотрудниками СОБ МВД выявлено и составлено 11 тысяч 118 протоколов, в соответствии со статьей 83 Кодекса КР о Правонарушениях наложено штрафов на сумму 11 миллионов 118 тысяч сомов сомов".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430904
Теги:
курение, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  