Погода
$ 87.40 - 88.23
€ 94.87 - 95.87

Мэр Бишкека поздравил казахстанцев с 25-летием Астаны

238  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров принимает участие в торжественном открытии форума мэров городов "25-летие Астаны: Астана – город будущего". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, градоначальник выступил с приветственной речью перед участниками форума и отметил, что мэрия города Бишкек всегда открыта для реализации совместных инфраструктурных проектов и обмена опытом.

В своей поздравительной речи Эмилбек Абдыкадыров передал приветствие от имени кыргызского народа и президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и от своего имени поздравил братский казахский народ с 25–летием Астаны. Он отметил важную роль Президента К.-Ж.Токаева в построении доверительных, поистине братских отношений между нашими странами, городами и народами.

В течение этих 25 лет Астана превратилась в одну из самых современных столиц мира. Она стала примером устойчивого развития, где архитектурные шедевры сочетаются с современными технологиями и инновационными решениями. Сегодня столица Республики Казахстан стала центром развития, инноваций и бизнеса, вдохновения для многих городов.

Казахстан продемонстрировал, что чёткое видение и умелое планирование способны преобразить города и сделать их идеальными для жизни, работы и ведения бизнеса.

Следует отметить, благодаря сложившимся отношениям двух глав государств на сегодняшний день наше сотрудничество получило новую динамику, стало носить по-настоящему добрососедский, дружественный и партнерский характер.

Приведу слова великих культурных деятелей Кыргызстана и Казахстана Чынгыза Торокуловича Айтматова, Абая Кунанбаева и Мухтара Ауэзова единую общую историю наших народов, выверяли единый исторический вектор: "Никто не может оспорить единое происхождение кыргызов и казахов". "Кыргызстан и Казахстан – это страны-близнецы, у которых много общего – язык, культура, история".

В знак уважения к культурному наследию братского казахского народа, на территории города Бишкек установлены памятники Мухтару Ауэзову в Дубовом парке им. Ч. Айтматова, Абаю Кунанбаеву в сквере Театральный, названы центральные улицы именами великих деятелей культуры Казахстана: Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева и Мухтара Ауэзова.

Хотел бы отметить, что в рамках отношений между нашими государствами созданы благоприятные условия для развития сотрудничества между нашими городами через установление побратимских и партнерских связей.

За время сотрудничества наши отношения превратились в прочную составляющую нашей общей истории, нашего настоящего и будущего.

Мэрия города Бишкек всегда открыта для реализации совместных инфраструктурных проектов и обмена опытом, развития взаимовыгодного сотрудничества, а также для активизации практического взаимодействия в русле взаимного доверия и уважения.

Мы будем рады и в дальнейшем укреплять взаимное сотрудничество во всех областях, особенно в сфере современных методов и подходов в управлении городским хозяйством, развитии транспортной инфраструктуры и цифровыми технологиями в управлении городскими службами.

Уверен, что с поддержкой президента Касым-Жомарт Кемеловича Токаева под Вашим чутким руководством, уважаемый Женис Махмудович, Астана в будущем станет великой жемчужиной среди мировых столиц!", - добавил мэр.

Отметим, что в мероприятии участвуют порядка 1300 человек из 13 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Турции, Польши, Индии, России, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Японии, Азербайджана, Южной Кореи и других.

На форуме планируют подписать ряд международных соглашений, а также обсудить актуальные вопросы развития городов и их роль как главных центров роста и инноваций в современном глобальном мире.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430907
Теги:
Казахстан, праздник, Бишкек, Кыргызстан, поздравление, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  