Мэр Бишкека поздравил казахстанцев с 25-летием Астаны

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров принимает участие в торжественном открытии форума мэров городов "25-летие Астаны: Астана – город будущего". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, градоначальник выступил с приветственной речью перед участниками форума и отметил, что мэрия города Бишкек всегда открыта для реализации совместных инфраструктурных проектов и обмена опытом.

В своей поздравительной речи Эмилбек Абдыкадыров передал приветствие от имени кыргызского народа и президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и от своего имени поздравил братский казахский народ с 25–летием Астаны. Он отметил важную роль Президента К.-Ж.Токаева в построении доверительных, поистине братских отношений между нашими странами, городами и народами.

В течение этих 25 лет Астана превратилась в одну из самых современных столиц мира. Она стала примером устойчивого развития, где архитектурные шедевры сочетаются с современными технологиями и инновационными решениями. Сегодня столица Республики Казахстан стала центром развития, инноваций и бизнеса, вдохновения для многих городов.

Казахстан продемонстрировал, что чёткое видение и умелое планирование способны преобразить города и сделать их идеальными для жизни, работы и ведения бизнеса.

Следует отметить, благодаря сложившимся отношениям двух глав государств на сегодняшний день наше сотрудничество получило новую динамику, стало носить по-настоящему добрососедский, дружественный и партнерский характер.

Приведу слова великих культурных деятелей Кыргызстана и Казахстана Чынгыза Торокуловича Айтматова, Абая Кунанбаева и Мухтара Ауэзова единую общую историю наших народов, выверяли единый исторический вектор: "Никто не может оспорить единое происхождение кыргызов и казахов". "Кыргызстан и Казахстан – это страны-близнецы, у которых много общего – язык, культура, история".

В знак уважения к культурному наследию братского казахского народа, на территории города Бишкек установлены памятники Мухтару Ауэзову в Дубовом парке им. Ч. Айтматова, Абаю Кунанбаеву в сквере Театральный, названы центральные улицы именами великих деятелей культуры Казахстана: Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева и Мухтара Ауэзова.

Хотел бы отметить, что в рамках отношений между нашими государствами созданы благоприятные условия для развития сотрудничества между нашими городами через установление побратимских и партнерских связей.

За время сотрудничества наши отношения превратились в прочную составляющую нашей общей истории, нашего настоящего и будущего.

Мэрия города Бишкек всегда открыта для реализации совместных инфраструктурных проектов и обмена опытом, развития взаимовыгодного сотрудничества, а также для активизации практического взаимодействия в русле взаимного доверия и уважения.

Мы будем рады и в дальнейшем укреплять взаимное сотрудничество во всех областях, особенно в сфере современных методов и подходов в управлении городским хозяйством, развитии транспортной инфраструктуры и цифровыми технологиями в управлении городскими службами.

Уверен, что с поддержкой президента Касым-Жомарт Кемеловича Токаева под Вашим чутким руководством, уважаемый Женис Махмудович, Астана в будущем станет великой жемчужиной среди мировых столиц!", - добавил мэр.

Отметим, что в мероприятии участвуют порядка 1300 человек из 13 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Турции, Польши, Индии, России, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Японии, Азербайджана, Южной Кореи и других.

На форуме планируют подписать ряд международных соглашений, а также обсудить актуальные вопросы развития городов и их роль как главных центров роста и инноваций в современном глобальном мире.