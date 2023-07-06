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"Пытался обложить данью рынки". Задержан член ОПГ по кличке Чач

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- Бакыт Стамов
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ГКНБ Кыргызской Республики, в ходе проводимой работы по противодействию деятельности ОПГ 5 июля 2023 года в одной из гостиниц Джалал-Абада задержан гражданин М.Э.М. по кличке Чач, который состоит на учете в "АБД-ТОР" МВД КР, как активный член ОПГ Камчы Колбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в 2013 году он являлся так называемым "смотрящим" за кыргызской диаспорой в Москве.

Установлено, что указанный член ОПГ под угрозой физической расправы предпринимал попытки обложить данью владельцев торговых рынков Джалал-Абада. В настоящее время по данным фактам проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

В ходе задержания при личном обыске у М.Э.М. было обнаружено вещество со специфичным запахом "гашиша" в количестве около 10 грамм, которое направлено на соответствующую экспертизу. При этом, задержанный был освидетельствован на предмет употребления наркотических средств – экспресс тест, который дал положительный результат. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.

ГКНБ КР просит лиц, возможно пострадавших от преступной деятельности задержанного М.Э.М. обращаться в дежурную службу ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области по тел.:(03722) 5-60-49.


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URL: https://www.vb.kg/430909
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