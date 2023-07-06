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Безопасность детей на воде: правила и советы родителям

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Безопасность детей на воде целиком и полностью зависит от их родителей! Даже несмотря на гладкую и относительно спокойную поверхность, дно водоёмов может быть неровным, илистым, в отдельных местах встречаются сильные течения и водовороты, говорится в памятке пресс-лужбы МВД для родителей купающихся детей.

Поэтому первое правило, которое обязательно соблюдать всем без исключения любителям активного отдыха на берегу реки или озера, звучит так: купаться можно только в отведённых для таких целей местах.

Вплоть до младшего школьного возраста дети принимают водные процедуры только под присмотром взрослых, и мамы, папы (или бабушки-дедушки и др.) при этом неусыпно следят за ними.

Ребята постарше уже могут купаться самостоятельно, но они должны быть осведомлены о мерах профилактики несчастных случаев на воде, знать основы оказания первой медицинской помощи, уметь её оказывать,определять утопающего человека и т.п.

Начинать закладывать в них эту информацию нужно с самого юного возраста. Разъясняя и показывая на примерах, делясь личным опытом и обязательно говорить о последствиях.

Что же должны знать родители о технике безопасности их детей во время купания в водоёмах и чему они обязаны научить подрастающее поколение во избежание неприятных последствий от общения с водной стихией?

Профилактика несчастных случаев на воде: советы родителям

Водные процедуры можно проводить не ранее полутора часов после приёма пищи.

Не рекомендуется плавать в воде, если её температура ниже + 16 градусов, поскольку это может закончиться потерей сознания и возникновением судорог.

Если воздух прогрелся до + 25 градусов, в то время как температура воды находится на уровне около + 18 градусов, максимальное время нахождения в воде может быть не более 15 минут.

Купаться можно только в специально отведённых для этого местах (обычно они огорожены буйками).

Но если захотелось поплавать в водоёме, где таких мест нет, к выбору зоны для купания нужно подойти серьёзно – глубина не более 2 метров, ровное дно, а скорость течения не должна превышать более полуметра в секунду, водоём ни в коем случае не заболочен.

Если взрослые находятся в нетрезвом виде, купаться категорически запрещено и самим родителям, и их детям. Потому что полный и неусыпный контроль в данной ситуации невозможен.

Взрослым необходимо тщательно проверить дно и постоянно контролировать процесс купания детей, которые должны находиться близко к берегу.

Для того чтобы избежать несчастных случаев на воде, родителям необходимо самим руководствоваться простыми правилами, и обязательно каждый раз перед походом на пляж озвучивать эти правила для младших членов семейства.

Основные правила

Нельзя заплывать за буйки, а если таковых не имеется – плавать далеко от берегов.

Запрещено купаться возле кораблей, лодок, катеров, пароходов и пр.

Запрещено совершать прыжки в воду в местах, если это место незнакомо или глубина небольшая.

Прыгать в воду можно только со специально оборудованных площадок.

Нельзя после долгого и интенсивного теплового воздействия с разбега прыгать в холодную воду, поскольку это чревато остановкой сердца или потерей сознания. Для предотвращения таких последствий следует ополоснуться до купания.

Запрещено купаться во время сильного волнения или в шторм.

Нельзя купаться в водоёмах, на берегах которых находятся в большом количестве крупные камни или железобетонные плиты, со временем они обрастают мхом, и входить в воду или выходить из воды по ним бывает довольно сложно и небезопасно.

Специальные надувные круги и матрацы не предназначены для плавания на далёком расстоянии от берегов.

Ни в коем случае нельзя играть в игры, когда требуется захватывать или удерживать соперника в воде - это опасно для жизни.

Время нахождения в воде следует ограничивать в зависимости от температуры обеих стихий – воды и воздуха.

Уважаемые граждане! Соблюдение мер безопасности – это не трусость, а рациональная осторожность. Если кто-то их игнорирует, это не повод совершать такую же глупость и вам.

Будьте мудрыми и научите этой мудрости своих детей. Тогда от семейного отдыха у водоёмов вы будете получать только удовольствие, о последствиях не беспокоясь".


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URL: https://www.vb.kg/430911
Теги:
вода, Кыргызстан, МВД
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