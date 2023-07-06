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Запускаются прямые авиарейсы между Саудовской Аравией и Кыргызстаном

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Принято решение о запуске прямых авиарейсов между Саудовской Аравией и Кыргызстаном

В результате проведенной посольством Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия работы, руководством саудовской авиакомпании "Flynas" принято решение о запуске прямых регулярных авиарейсов между Саудовской Аравией и Кыргызстаном по маршруту "Джидда-Ош-Джидда" с 21 августа 2023 года и "Джидда-Бишкек-Джидда" с 2 сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Перелеты из международного аэропорта им. Короля Абдулазиза в международный аэропорт "Ош" будут осуществляться 3 раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) и в международный аэропорт "Манас" также 3 раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам).

Справочно: авиакомпания "Flynas" – является ведущей бюджетной авиакомпанией в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке, выполняющей более 1500 рейсов в неделю по более чем 70 внутренним и международным направлениям.

С момента своего запуска в 2007 году, "Flynas" перевезла на своих рейсах более 60 миллионов пассажиров и 6-й год подряд занимает 4-е место в рейтинге лучших бюджетных авиакомпаний мира и 1-е место на Ближнем Востоке.

Авиакомпания "Flynas" признавалась ведущей бюджетной авиакомпанией Ближнего Востока 8 лет подряд по версии "World Travel Awards" и три года подряд по версии "Skytrax", а также высшей категории в рейтинге "APEX".


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URL: https://www.vb.kg/430912
Теги:
Саудовская Аравия, Кыргызстан, новый авиарейс
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