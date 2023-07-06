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В Оше усилят разъяснительную работу среди водителей

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Сегодня в городе Ош состоялось заседание Координационной комиссии по предупреждению правонарушений при мэрии города Ош во главе с первым заместителем мэра города Ош Марсом Исаевым, сообщает пресс-служба мэрии южной столицы КР.

На повестке дня состоялось рассмотрение вопроса о проведении профилактических мероприятий сотрудниками Отдела патрульной службы милиции УВД города Ош в отношении граждан, нарушивших ПДД на территории города Ош, а также для их предотвращения.

В рамках мероприятия обсуждены вопросы соблюдения безопасности на дорогах в период проведения текущих работ по капитальному ремонту городских дорог.

По итогам мероприятия соответствующим службам дан ряд протокольных поручений, в том числе:

- в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий усилить профилактическую разъяснительную работу среди водителей;

- усилить информационно-разъяснительную работу на предмет необходимости соблюдения ПДД для предотвращения дорожно-транспортных происшествий;

- еженедельно с пятницы по воскресенье организовывать дежурство личного состава Отдела патрульной службы милиции на основных дорогах вокруг мест отдыха, расположенных на территории города Ош;

- совместно с МП " Авторынок Жапалак" в установленном законом порядке усилить разъяснительную работу с гражданами, которые в воскресенье организовывают искусственные заторы на обочинах дороги по улице Кокум-Бий с целью продажи автотранспортных средств;

- при исполнении своих служебных обязанностей личному составу в общении с гражданами соблюдать общепринятые правила поведения, быть вежливыми, корректными;

- всем МТУ города Ош внести предложения по организации муниципальных парковок на имеющихся свободных местах.


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URL: https://www.vb.kg/430919
Теги:
Ош
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