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На КПП "Достук-автодорожный" выявлен факт незаконного срыва пломбы с авто

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На пункте пропуска "Достук-автодорожный" при проведении таможенного осмотра автомобиля марки "Volvo FH", следовавший из Китайской Народной Республики в Республику Узбекистан через Кыргызскую Республику, сотрудниками "Юго-Западной" таможни установлен срыв пломбы на транспортном средстве. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

"На момент установления срыва пломбы с автомашины водитель А.у.К. предоставил Акт перегруза товаров с одного транспортного средства на другой, составленный сотрудниками таможенного органа и заверенный личной номерной печатью, мотивируя тем, что перегруз фактически был осуществлен с участием сотрудников таможенного органа.

Однако при изучении всей документации установлено, что заполненный бланк Акта перегруза товаров, является подделкой.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы направлены в прокуратуру Ошской области, для рассмотрения и принятия решения согласно законодательству КР".


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URL: https://www.vb.kg/430922
Теги:
нарушения, Кыргызстан, автомобили, таможня
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