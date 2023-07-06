На Иссык-Куле поздравили с праздником женщин-ветеранов ИДН

7 июля – День образования инспекции по делам детей в системе МВД Кыргызской Республики. И по сложившейся традиции в преддверии этого профессионального праздника, инспекторы ИДД ОВД Иссык-Кульского района, не забывая своих ветеранов, почтили их своим вниманием. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, от лица руководства, личного состава и Совета ветеранов районной милиции, инспекторы по делам детей посетили на дому и поздравили ветеранов - работников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Представители правопорядка пожелали им крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и добра их семьям и вручили ветеранам подарки.

Прослужившая в органах внутренних дел с 1982 по 2007 годы Махеня Ольга Николаевна, поинтересовался у гостей современными буднями и деятельностью родной милиции. Ветеран, который отслужил в ОВД 25 лет, начиная от инспектора до начальника инспекции по делам детей, рассказала о службе в милиции и поделилась с молодым поколением стражей правопорядка опытом работы.

Айжан Турдукеева – проработавшая также в инспекции по делам детей ОВД Иссык-Кульского района, была приятно удивлена визиту и пожелала нынешним сотрудникам органов внутренних дел успехов в служебной деятельности, быть верными Долгу и Присяге.