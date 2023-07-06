Погода
$ 87.40 - 88.23
€ 94.87 - 95.87

В Италии проходит семинар "Развитие финансовой автономии университетов КР"

139  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В период с 3 по 7 июля 2023 года при участии посольства Кыргызстана в Италии в городе Флоренция проходит семинар "Развитие финансовой автономии университетов Кыргызстана" ("DEFA"). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, 4 июля в рамках официального открытия мероприятия выступил посол Кыргызстана в Италии Таалай Базарбаев который с удовлетворением отметил участие в семинарах руководства свыше десяти ВУЗов Кыргызстана, подчеркнул, что культурно-гуманитарное сотрудничество является одним из важнейших инструментов в дипломатии, а также одним из направлений сотрудничества, установленного между мэриями городов Бишкек и Флоренция.

Со своей стороны, руководство мэрии города Флоренция обратило внимание на важность реализации данного проекта, которое станет началом предстоящей реализации Соглашения об установлении побратимских связей с городом Бишкек, которое планируется подписать в ходе запланированного в текущем году визита руководства мэрии г.Флоренция в городе Бишкек.

В ходе предстоящих панельных сессий представители ВУЗов Кыргызстана изучат передовой итальянский опыт ведения бухгалтерского учета и управления университетами, основанном на принципах подотчетности и прозрачности с целью дальнейшего интегрирования.

Данный проект реализуется Флорентийским университетом при поддержке программы Европейского Союза "Эразмус+".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430927
Теги:
вуз, Италия, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  