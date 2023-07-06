В Италии проходит семинар "Развитие финансовой автономии университетов КР"

В период с 3 по 7 июля 2023 года при участии посольства Кыргызстана в Италии в городе Флоренция проходит семинар "Развитие финансовой автономии университетов Кыргызстана" ("DEFA"). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, 4 июля в рамках официального открытия мероприятия выступил посол Кыргызстана в Италии Таалай Базарбаев который с удовлетворением отметил участие в семинарах руководства свыше десяти ВУЗов Кыргызстана, подчеркнул, что культурно-гуманитарное сотрудничество является одним из важнейших инструментов в дипломатии, а также одним из направлений сотрудничества, установленного между мэриями городов Бишкек и Флоренция.

Со своей стороны, руководство мэрии города Флоренция обратило внимание на важность реализации данного проекта, которое станет началом предстоящей реализации Соглашения об установлении побратимских связей с городом Бишкек, которое планируется подписать в ходе запланированного в текущем году визита руководства мэрии г.Флоренция в городе Бишкек.

В ходе предстоящих панельных сессий представители ВУЗов Кыргызстана изучат передовой итальянский опыт ведения бухгалтерского учета и управления университетами, основанном на принципах подотчетности и прозрачности с целью дальнейшего интегрирования.

Данный проект реализуется Флорентийским университетом при поддержке программы Европейского Союза "Эразмус+".