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В Бишкеке на два дня отключат воду (адреса)

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- Соня Ким
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С 11 июля с 08:00 часов до 13 июля с 08:00 часов в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других социально-бытовых и промышленных объектах будет временно прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, район отключения ограничен улицами: ул. М. Фрунзе - река Аламедин - линия железной дороги - ул. Панфилова.

В связи с наступающим осенне-зимним периодом необходимо провести профилактические работы на водозаборе "Кок-Жар". Эти мероприятия направлены на подготовку системы водоснабжения к предстоящему сезону, обеспечивая качественную питьевую воду для всех жителей города.

В ходе выполнения этой важной задачи, водозабор будет временно отключен надвое суток. Причина такого длительного отключения связана с большим объемом работ, который включает дезинфекцию резервуаров и выполнение необходимых операций на городских сетях водопровода. В результате этих действий будет обеспечено оптимальное качество питьевой воды и надежная работа системы водоснабжения.

Мэрия столицы приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись достаточным количеством питьевой воды на указанный период.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приложит все усилия для выполнения профилактических мероприятий в указанные сроки, чтобы минимизировать возможные неудобства для жителей города.


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URL: https://www.vb.kg/430928
Теги:
отключение воды, Бишкек
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