В жилом массиве "Арча-Бешик" стабилизировалась ситуация с водой

В школе №79 состоялась встреча заместителя мэра Бишкека Жыргалбека Шамыралиева с населением жилмассива "Арча-Бешик", сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На встрече также присутствовали представители ПЭУ "Бишкекводоканал", МП "Тазалык", МП "Бишкекводхоз", Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством.

Участники обсудили вопросы по обеспечению жителей питьевой водой, по упорядочению проложенных хаотично самими жителями труб чтобы раз и навсегда решить проблему с водой.

Так, по поручению мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова проложен дополнительный трубопровод по улице Айылчиева от Абдрахманова до Жайыл баатыра. Для разгрузки водозабора "Орто-Алыш" прокладывается трубопровод по улице Адышева, его подключат к водозабору "Башкара-Суу".

На сегодняшний день объём воды на резервуарах Орто-Алышского водозабора поднялся. Если месяц назад вырабатывалось 8500 м3/час, на сегодняшний день - 9100 м3/час. По расчетам если уровень воды выйдет на 9500 м3/час проблема с водой полностью решится.

Отметим, что при возникновении проблемных участков дополнительно задействован дежурный транспорт, который при необходимости оперативно осуществляет подвоз воды на водовозах".