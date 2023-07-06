При получении взятки задержана преподаватель КНУ имени Жусупа Баласагына

ГКНБ КР выявлен факт вымогательства взятки преподавателем предметно-методической комиссии специальных дисциплин юридического колледжа КНУ имени Жусупа Баласагына. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что старший преподаватель ПМК специальных дисциплин юридического колледжа КНУ им. Жусупа Баласагына А.Ш.Д. под угрозой отчисления вымогает денежные средства у студента первого курса вышеуказанного университета.

Основным предлогом для вымогательства стала угроза не допуска к летней экзаменационной сессии и последующего отчисления. За решение вопроса с допуском к сдаче сессии и положительные оценки А.Ш.Д. требовала у студента первого курса 25 тысяч сомов.

А.Ш.Д. задержана с поличным при получении взятки в размере 25 тыс. сомов в ходе специальных следственных действий.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление других аналогичных фактов и пострадавших лиц".