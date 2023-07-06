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Текебаев обсудил с бизнесменами РУз сотрудничество в сфере транспорта

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Министр транспорта и коммуникаций КР Тилек Текебаев принял участие в неформальной встрече руководителей государственного и частного сектора в транспортной сфере, проходящей в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба МТиК КР.

"Цель проведенного мероприятия, объединить на одной площадке представителей государственного сектора, представителей бизнеса и международных организаций для обсуждения ключевых позиций сотрудничества в сфере транспорта, консолидации совместных усилий и поиска взаимоприемлемых и оптимальных решений.

Кроме того, в ходе прошедшего мероприятия обсуждались стратегические транспортные проекты и мультимодальные транспортные коридоры, включая коридор по маршруту "Андижан – Ош – Кашгар".

В ходе двусторонней встречи с министром транспорта Республики Узбекистан И. Махкамовым, обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в области транспорта, в том числе проект строительства железнодорожного коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан и интеграция Кыргызской Республики в систему электронного обмена бланками разрешений E-permit".


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URL: https://www.vb.kg/430937
Теги:
Минтранском, транспорт, Узбекистан, Кыргызстан
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