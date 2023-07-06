Энергетика Кыргызстана – курс на прагматичность и перспективу

В условиях чрезвычайно жаркого нынешнего лета страны Центральной Азии столкнулись с острым дефицитом воды. Кыргызстан – не исключение: вода в Бишкеке подаётся строго по часам, жители города уже дважды выходили на акции протеста. Всё это лишний раз свидетельствует, что разговоры о внедрении в регионе "зелёной энергетики" по широко разрекламированным на Западе ESG-стандартам, мягко говоря, несвоевременны, пишет Asia-today.news.

Причины этого хорошо видны на примере того же Кыргызстана. Уже несколько лет подряд в местных водохранилищах хронически не хватает воды – это негативно сказывается как на выработке гидроэлектроэнергии, так и на сельском хозяйстве. Климатические изменения влияют на местные горные ледники, которые из года в год сокращаются и, следовательно, при весеннем таянии дают меньше влаги. При этом горячие головы советуют идти по экстенсивному пути – строить дополнительные ГЭС. Однако против такого подхода категорически выступают Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, ведь нужная им горная влага в таком случае осядет в водохранилищах Таджикистана и Кыргызстана. Споры на эту тему носят в регионе весьма острый характер – несколько лет назад из-за воды едва не вспыхнул конфликт между Ташкентом и Бишкеком.

Когда проблема заходит в тупик, обычно обращаются к опыту других территорий. Например, к опыту Европейского союза, взявшего на вооружение "зелёную повестку". Казалось бы, выход очевиден: надо покрыть территорию страны солнечными батареями, ветряками и получать электричество. Но предлагаемые Кыргызстану решения совсем не учитывают географии страны. Для солнечных ферм и ветряков нужны огромные равнинные площади, которые горная республика может предоставить лишь за счёт сокращения сельхозугодий. К тому же, солнечные батареи и ветрогенераторы чрезвычайно дороги, Кыргызстан просто не располагает свободными миллиардами долларов на их закупку и монтаж. Даже если допустить, что требуемую сумму предоставят банки ЕС, то это будет означать путь Кыргызской Республики в долговую яму. Помимо этого, не стоит забывать, что у подобной генерации есть масса побочных эффектов: дорогая утилизация композитных лопастей отработавших ветряков и фотоэлементов старых солнечных панелей, вредная для человеческого уха звуковая нагрузка от работающих генераторов и нестабильность выработки энергии (то солнце скрылось за облаками, то ветер слабый). Согласитесь, даже если небогатые страны Центральной Азии очень хотят понравиться записной экоактивистке Грете Тумберг, то всё равно для них это большой риск.

Ларчик европейской "зелёной повестки" открывается просто: ЕС поставил перед собой задачу "покончить с эрой русского ископаемого топлива" (цитата из речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен). Но причём здесь Кыргызстан и его соседи? Получается, что европейцы руками киргизов, казахов, узбеков, таджиков и туркменов пытаются насолить России. И заставить их при этом заплатить высокую цену – вспомним бегство из Европы промышленных корпораций, начавшуюся рецессию и высокую инфляцию в странах Евросоюза. Если называть вещи своими именами, то Запад ведёт в молодых государствах постсоветского пространства нечистую закулисную игру – пытается ослабить энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии с Россией и поставить их в жёсткую зависимость от себя.

К чести кыргызских политиков, они не спешат стрелять себе в ногу и следовать горькому примеру Шри-Ланки, экономика которой полетела в тартарары как раз из-за "зелёных" советов клерков из Всемирного экономического форума. Рвать по примеру Брюсселя отношения с Москвой в Бишкеке никто не собирается, тем более что российские специалисты периодически помогают республике ремонтировать и модернизировать построенные во времена СССР энергетические мощности. А пару лет назад российская государственная корпорация "Росатом" - один из лидеров мировой атомной промышленности - заявила о намерении построить в Кыргызстане атомную электростанцию малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н. Соответствующий меморандум был подписан корпорацией с Министерством энергетики КР.

– Главная цель для Кыргызстана - обеспечить страну стабильной, экологичной и бесперебойной генерацией, - сказал тогда замминистра энергетики Кыргызской республики Тилек Айталиев.

Помимо этого, в стране рассматриваются варианты строительства современных тепловых электростанций мощностью 1200 мегаватт, работающих на собственном сырье.

Другими словами, энергетическая ситуация в Кыргызстане не нуждается в резких наскоках с "зелёной" шашкой наперевес. Она требует комплексного и прагматичного подхода, который включает в себя как технологии возобновляемых ресурсов, так и традиционные источники энергии. Так и только так может быть преодолён нынешний кризис.