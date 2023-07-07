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Агитатор осуждён за подкуп избирателей

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- Ольга Новгородцева
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11 апреля 2021 года в Бишкеке проходили выборы в городской кенеш. В этот же день в правоохранительные органы поступила информация: возле одного из избирательных участков некто А. раздает деньги взамен на обещание проголосовать за такого-то кандидата.

Сотрудник Первомайского РУВД К. под видом избирателя созвонился с А. и договорился о том, что тот заплатит ему 1000 сомов за голос. Но только А., увидев паспорт К., протянул ему 1000-сомовую купюру, милиционер схватил его за руку, представился и предложил пройти с ним в участок (не избирательный).

Из свидетельских показаний Б.Ю.:

- За две недели до выборов ко мне пришел знакомый А., сказал, что его друг баллотируется в горкенеш, а он – агитатор. Еще сказал, что ищет людей, которые готовы поддержать этого кандидата. Взамен они получат помощь деньгами и продуктами. Я ответила, что могу гарантировать только два голоса – мой и моего сына. Но А. сказал: "Ты же всех соседей знаешь"…

На следующий день я ходила и спрашивала соседок, за какую партию они будут голосовать. Раздавала по 500 сомов. Некоторые не брали деньги, некоторые брали, но после возвращали их обратно. Я объясняла, что главное – прийти на выборы, а голосовать каждый может как хочет…

Меня потом тоже привлекли к ответственности за подкуп избирателей и приговорили к штрафу.

Сам А. на суде свою вину не признал. Рассказал, что в день выборов ему позвонил некий гражданин, назначил встречу в кафе сначала на одно время, потом перенес на другое. В итоге они встретились около школы, где располагался избирательный участок. Гражданин поздоровался и тут же ушел, потом по телефону позвал А. на соседнюю улицу, где неожиданно схватил за руку и обвинил в подкупе.

Через два с лишним года Первомайский районный суд счел вину А. полностью доказанной и приговорил его к штрафу в размере 500 расчетных показателей (50 000 сомов).


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URL: https://www.vb.kg/430940
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, суд, подкуп
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