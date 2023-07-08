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Довел мать до самоубийства и сам умер в тюрьме

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- Ольга Новгородцева
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В январе этого года житель Аламудунского района С.Ш. районным судом был признан виновным в двух страшных преступлениях – покушении на изнасилование собственной матери и доведении ее до самоубийства.

Ночью на 30 июля 2022 года у себя дома С.Ш. попытался надругаться над родной матерью, но не довел дело до конца – выражаясь сухим юридическим языком, по независящим от него обстоятельствам. По словам адвоката С.Ш., обвинение было построено исключительно на показаниях женщины – которая, тем не менее, не выдержав позора, покончила жизнь самоубийством.

Аламудунский районный суд приговорил С.Ш. к девяти годам исправительной колонии общего режима, где он умер 14 апреля 2023 года.

Чуйский областной суд предыдущий приговор отменил и прекратил уголовное дел в связи со смертью обвиняемого.


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URL: https://www.vb.kg/430941
Теги:
Аламудунский район, изнасилование, суд, суицид
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