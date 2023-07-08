Владелец вебкам-студий наказан за два преступления

Уроженец Чуйской области Р.у.Д. организовал в столице две студии по оказанию виртуальных интимных услуг, связанных с распространением порнографических материалов.

Оператором одной из студий заинтересовались правоохранительные органы. Но не в связи с его противозаконной деятельностью, а из-за того, что он совершил ДТП со смертельным исходом и скрылся. В качестве свидетеля по делу проходила некая девушка (по совместительству – вебкам-модель). С этого все и началось.

Узнав об участии модели в следственных действиях, хозяин студий Р.у.Д. потребовал, чтобы она отказалась от всех показаний, не раскрывала местонахождение оператора, а главное – не распространялась насчет своей работы. И не просто требовал, а угрожал. И угрожал не только физической расправой, но и тем, что выложил в интернет ее интимные фотографии.

Р.у.Д. даже показал и без того запуганной девушке свою переписку якобы с генеральным прокурором, дав понять, что у него все схвачено и в случае чего она может очень сильно пострадать… В итоге сам нарвался на обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса – в воспрепятствовании следствию и сбыте и распространении порнографии.

Владелец студий полностью признал свою вину и раскаялся. Признался, что вовлекал в преступную деятельность совсем юных девушек, забирал у них паспорта и заставлял работать – главным образом на состоятельных иностранцев. Признался он и в отмывании денег, полученных этим преступным путем.

Первомайский районный суд приговорил Р.у.Д. к штрафу в сумме 400 расчетных показателей (40 000 сомов) и конфисковал все студийное оборудование.