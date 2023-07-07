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Минздрав: 81% заболевших корью кыргызстанцев не были вакцинированы

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- Назгуль Абдыразакова
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С начала текущего года количество зарегистрированных случаев кори на территории Кыргызстана достигло 1001 случая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Как отмечает ведомство, большинство заболевших (81%) не были привитыми против кори. Из группы непривитых, 29% не получили прививки из-за недостаточного возраста (6 и 8 месяцев), 33% отказались от прививок, 8% не были привиты по медицинским показаниям, 1,3% детей не были привиты из-за миграционных факторов, и у 10% неизвестен их прививочный статус.

Снижение охвата профилактическими прививками во время пандемии COVID-19 сыграло ключевую роль в увеличении заболеваемости по всему миру, в том числе и в Кыргызстане.

Министерство здравоохранения КР, учитывая рост заболеваемости корью в более, чем 17 странах Европейского региона ВОЗ, таких как Великобритания, Австрия, Турция, Сербия, Армения, Таджикистан, Российская Федерация, Казахстан, предупреждает о важности своевременного получения прививок против кори.


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URL: https://www.vb.kg/430944
Теги:
вакцина, корь, Кыргызстан, Минздрав
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