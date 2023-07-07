Организатор Финпирамиды нанесла вкладчикам ущерб на сумму 10 млн сомов

Организатор Финпирамиды нанесла вкладчикам ущерб на сумму более 10 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в конце июня месяца 2023 года в милицию заявлением обратилась жительница села Кун-Туу гражданка А.Ж., о принятии мер в отношении женщины по имени "А", которая, являясь администратором нескольких групп в мессенджере "Ватсап", под предлогом увеличить за короткое время денежные средства. Тем самым она завладела денежными средствами в размере 187 000 сом.

По данному факту в ОВД Сокулукского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренной ст.209 ч.2 п.1 (Мошенничество) УК КР.

В ходе следствия установлено, гражданка "А" в мессенджере "Ватсапп" создала несколько групп, участниками которых являются простые граждане, пенсионеры. Она обещала потерпевшим удвоить денежные средства за короткое время.

В данное время в органы следствия от граждан поступили заявления в отношении вышеуказанной женщины, на данный момент сумма причиненного ущерба насчитывается более 10 миллионов сомов.

Принятыми мерами сотрудников СПЭНМ ОВД Сокулукского района личность и местонахождение женщины по имени "А" установлено, им оказалась жительница города Бишкек гражданка Ж.А. 1985 года рождения, которая в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержана и водворена изолятор временного содержания.

Судом Сокулукского районного суда в отношении Ж.А. 1985 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Граждан пострадавших от действий женщины милиция просит сообщить по номерам 03134 53380, 0706 360006, 0552360006, 0700343803.