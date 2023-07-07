"Если из-за перевозчиков цена угля повысится, мы введем запрет на экспорт"

Под руководством заместителя председателя кабинета министров КР Бакыта Торобаев проведено совещание республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В повестке дня заседания обозначены три вопроса.

В совещании приняли участие представители профильных государственных органов и учреждений Кыргызской Республики, местных органов власти (в формате видеоконференцсвязи).

В качестве первого вопроса повестки заседания был рассмотрен вопрос объема воды в Токтогульском водохранилище, в частности стало известно, что к 1 октября 2023 года в Токтогульском водохранилище планировалось накопить 14,34 млрд кубометров воды, однако, в связи с маленьким притоком воды, объем составит 12,4 млрд кубометров, что на 2 млрд кубометров меньше изначального прогноза.

В данном контексте, Бакыт Торобаев поручил осуществлять строгий контроль лимитов электроэнергии.

"Начиная с акимов и заканчивая руководителями госучреждений совместно с ОАО "Национальные сети Кыргызстана" надо взять на жесткий контроль лимиты потребления электроэнергии. Сейчас летний сезон, день длинный, давайте экономно использовать электричество. На центральных улицах нужно вовремя отключать освещение. Надо экономить воду Токтогульского водохранилища уже сейчас", - сказал он.

В ходе совещания также было отмечено, что поставки угля и мазута на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) городов Ош и Бишкек, а также ремонт энергетического оборудования ведется согласно плану.

Следует отметить, что в осенне-зимний период для столичной ТЭЦ требуется 1,2 млн тонн угля, 550 тысяч тонн из которых будет импортировано. Кроме этого, 1,3 млн тонн угля необходимо для потребления населением.

Количество мазута, потребляемого ТЭЦ двух городов составляет 28 000 тонн, а количество природного газа 74,1 млн кубометров.

В ходе встречи, помимо подготовки бюджетных учреждений и населения к осенне-зимнему периоду, обсуждалась также ценовая политика на уголь. Согласно утвержденному плану, в ходе осенне-зимнего периода по республике должны быть открыты 549 топливных баз.

Обсуждая данный вопрос, Зампред Кабинета Министров заявил, что "население республики должно быть своевременно, в достаточном количестве и по приемлемым ценам, обеспечено углем".

"Местные органы власти должны взять на контроль ценовую политику на уголь. Если вывоз угля частными угледобывающими компаниями необоснованно повысит его стоимость на местном рынке, Кабмин введет запрет на его экспорт. В первую очередь угледобывающие компании должны обеспечить потребность бюджетных организаций и населения", - сказал Бакыт Торобаев.

Заместитель председателя кабинета министров также поручил членам республиканского штаба оперативно решать вопросы, связанные с предстоящим осенне-зимним периодом, отметив о недопустимости повторения событий, произошедших в прошлом году в городе Майлуу-Суу и горнолыжной базе в Орловке.