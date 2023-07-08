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Исмаил Даиров: Кыргызстан должен вернуться в "Аральский фонд"

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- Светлана Лаптева
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Эксперт в области экологии и природопользования, директор регионального горного центра Исмаил Даиров считает, что выход Кыргызстана из Аральского фонда нанес вред не только имиджу страны, но и эколого-экономической ситуации в Кыргызстане. Об этом он заявил во время круглого стола "Реалии и перспективы решения водных проблем Кыргызстана в контексте межгосударственного сотрудничества Центральной Азии".

По его словам, в условиях климатических изменений актуально поднимать вопрос об участии Кыргызстана в предстоящем саммите "Международный Фонд спасения Арала" (МФСА), которое состоится в сентябре следующего года в Душанбе.

"Как известно, решение о "заморозке" Кыргызстана в деятельности МФСА было принято в 2016 году с легкой руки тогдашнего президента и "обоснованное" руководством и чиновниками нашего внешнеполитического ведомства в то время. Кстати, чиновники, причастные к этому решению, до сих пор продолжают свою дипломатическую карьеру, не понеся должной ответственности за "обоснование" этого решения, нанесшее стране большой имиджевый и эколого-экономический ущерб.

Это решение мною многократно критиковалось за последние 7 лет как глубоко ошибочное, недальновидное и некомпетентное, не отвечающее интересам нашей страны, но которое до сих пор не отменено. Почему это произошло трудно сказать, но надо полагать, опять-таки по причине некомпетентности новых генераций руководителей и чиновников внешнеполитического ведомства Кыргызстана в вопросах регионального сотрудничества по рассматриваемым вопросам. А может быть и в силу влияния чиновников-дипломатов, причастных к "обоснованию" этого решения в 2016 году, которые, повторимся, продолжают свою дипломатическую карьеру в стенах внешнеполитического ведомства.

Хотя уже сколько президентов, премьер-министров и министров иностранных дел поменялось в нашей стране за эти годы, и которые на многих международных встречах говорили красивые, но дежурные фразы о "важности регионального сотрудничества", "дружбе и братстве", "необходимости совместного подхода к решению региональных проблем", но этими высокопарными фразами все и заканчивалось, которые, надо полагать, также писались все теми же чиновниками-дипломатами или переписывались ими из прежних выступлений.

Ведь сейчас, надо полагать, внешнеполитические ведомства стран Центральной Азии ведут подготовительную работу к нему, где самыми главными вопросами должны стать вопросы стратегических направлений будущей деятельности МФСА, под новым председательством, которое должно перейти от президента Таджикистана другому президенту одного из государств нашего региона. Особенно в контексте тех вопросов, о которых говорил президент Казахстана в вышеприведенных цитатах", - сказал он.

Эксперт задался вопросом: а в каком качестве будет принимать участие в предстоящем саммите президент Кыргызстана? В качестве наблюдателя – "замороженного" участника, как это было в 2018 году в Туркменистане, или же в качестве полноправного члена-учредителя МФСА?

"Если в первом качестве, то ничего делать не нужно, ограничиться подготовкой такого же общего, дежурного заявления, переписав и переработав его с аналогичных или предыдущего заявления 2018-го года. Если же в качестве полноправного члена организации, то уже сегодня, за оставшиеся два с небольшим месяца до начала работы саммита, нужно принимать решение о "разморозке" официально уведомив по дипломатическим каналам страны Центральной Азии и международное сообщество о таком решении.

В этом случае нужно активно включаться в подготовительную работу к саммиту по согласованию проекта итогового документа. С целью продвижения своих интересов в рамках МФСА и на основе тех предложений, которые выдвигались автором этих строк в служебных письмах и аналитических записках руководству страны и министерству иностранных дел. Как уже писалось во многих предыдущих статьях эти предложения могли бы составить основу наших национальных интересов или доктрины внешней политики не только в рамках МФСА, но и ЕАЭС, ШОС и других международных организаций и процессов", - добавил Даиров.

Напомним, что в Бишкеке прошел круглый стол "Реалии и перспективы решения водных проблем Кыргызстана в контексте межгосударственного сотрудничества Центральной Азии". Организаторы дискуссии:Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при Спикере ЖК КР сделали акцент на том, что важно было обсудить актуальные вопросы, связанные с водными ресурсами Кыргызстана, а также проблем и перспектив их решения в рамках межгосударственного сотрудничества в данном направлении.


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URL: https://www.vb.kg/430956
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