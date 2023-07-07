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Из-за коррекции бровей. Талибы объяснили причину запрета салонов красоты

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Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока при правительстве талибов решило запретить салоны красоты в Афганистане из-за того, что цены на услуги непомерно высокие, а коррекция бровей "противоречит законам шариата", пишет Hasht-e Subh.

Родственники нескольких владельцев салонов красоты в Газни рассказали порталу, что их вызвали в министерство 6 июля и предупредили, чтобы те закрыли салоны в течение следующих двух недель, в противном случае им грозит наказание.

Крайний срок закрытия салонов красоты для женщин - один месяц, заявил во вторник Мохаммад Садик Акиф, представитель Министерства.

Салоны красоты появились в Кабуле и других афганских городах вскоре после того, как талибы были свергнуты в 2001 году в ходе контртеррористической операции США. После прихода к власти в августе прошлого года этот сектор оказался на грани краха из-за экономического застоя в стране и ухудшения уровня жизни.

Прежде чем объявить о решении закрыть салоны, талибы удалили все вывески, содержащие белый цвет, поскольку этот цвет с изображениями женщин считается оскорблением флага талибов, а также закрасили фотографии женщин черным цветом.

О намерении талибов закрыть салоны красоты в стране сообщалось еще в январе. Однако тогда правительство опровергло эти сообщения.

В прошлом году талибы закрыли большинство средних школ для девочек, запретили женщинам посещать университеты. Их обязали носить хиджабы.

Талибы также ввели раздельное посещение парков для мужчин и женщин: женщинам разрешили приходить в места отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник, а мужчинам - в среду, четверг, пятницу и субботу. Затем женщинам запретили посещать парки развлечений с аттракционами.

Также женщинам запрещено работать в межуднародных гуманитарных организациях.

Ранее несколько организаций, в том числе ООН, предупреждали администрацию "Талибана", что в частности, ограничения в отношении женщин не позволяют их правлению обрести международную легитимность.

Источник: ASIA-Plus


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Теги:
Афганистан
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