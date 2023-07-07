МВД разработала полезные советы о том, как защититься от квартирных воров

Квартирные воры обычно активизируются в тёплое время года, когда наступает сезон дач и отпусков и многие оставляют своё жильё без

присмотра на длительное время. В тренде у домушников - всё те же методы: высверливание замков, отмычки, выбивание входной двери и "отжим" пластиковых окон. МВД Кыргызстана разработала советы в виде полезной инструкции.

Не болтайте лишнего

Сотрудники милиции рекомендуют не демонстрировать свой достаток. Не рассказывайте о своих доходах и приобретениях даже близким знакомым, которые, сами того не подозревая, могут стать наводчиками для вора.

Подсматривайте в глазок

В этом нет ничего зазорного. Видите на лестничной площадке или у соседской двери незнакомцев? Постарайтесь разглядеть их приметы, одежду. Если опасения окажутся не напрасными, вся эта информация может пригодиться для милиции.

Закрывайтесь на замок

Установите в квартире прочные двери. На них должно быть не менее двух замков, желательно - разных систем. Всегда, выходя из дома, даже на короткое время, закрывайте двери на ключ.

Не кладите ключи под коврик

Оказывается, до сих пор есть такие чудаки. Забудьте про эти старые советские привычки. Никогда не оставляйте ключи от квартиры под

ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других "укромных" местах, особенно рядом с дверью в квартиру.

Прячьте ценные вещи

Квартирные воришки часто утаскивают то, что лежит на виду: сумочки с документами из прихожей, ноутбуки с тумбочки, ювелирные украшения с

полки. Если уезжаете надолго - постарайтесь всё это добро убрать с глаз долой. На всякий случай.

Используйте ловушки

МВД просит не оставлять открытыми окна, особенно на первых и последних этажах. На время своего отсутствия создайте "баррикаду" из закрытых жалюзи, а на подоконнике по траектории движения створки окна поставьте какой-нибудь громоздкий предмет - при открывании окна он упадёт, издаст шум и, возможно, спугнёт вора.

Дружите с соседями

Добрососедские отношения помогут предотвратить квартирную кражу во время вашего отъезда. Соседи могут приглядеть за жильём, вынимать почту или осматривать двери вашей квартиры. Часто злоумышленники закрепляют на дверях так называемые "сторожки" - мелкие предметы или листовки. Если их долго не убирают - значит, хозяев нет дома.

Если вы застали воришку в своей квартире

- не входите внутрь, постарайтесь быстро закрыть дверь обратно на ключ, не вынимая его из замка;

- обратитесь за помощью к соседям и вызовите милицию;

- блокируйте выходы из квартиры, действуйте по обстановке, не подвергая себя и соседей опасности.