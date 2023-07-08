Задержан кыргызстанец, который за вознаграждение переводил через границу

ГКНБ КР установлен факт мошенничества со стороны отдельных граждан путем предоставления услуг по прохождению кыргызско-казахской государственной границы без соблюдения установленных требований пограничного контроля за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"4 июля 2023 года по факту мошенничества и незаконного пресечения государственной границы в порядке ст.96 УПК КР задержан и водворен в ИВС ГКНБ КР гражданин КР А.Р.

В настоящее время со стороны ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по документированию причастности должностных лиц государственных органов к указанным фактам".