Погода
$ 87.65 - 88.31
€ 95.32 - 96.32

Задержан кыргызстанец, который за вознаграждение переводил через границу

233  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР установлен факт мошенничества со стороны отдельных граждан путем предоставления услуг по прохождению кыргызско-казахской государственной границы без соблюдения установленных требований пограничного контроля за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"4 июля 2023 года по факту мошенничества и незаконного пресечения государственной границы в порядке ст.96 УПК КР задержан и водворен в ИВС ГКНБ КР гражданин КР А.Р.

В настоящее время со стороны ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по документированию причастности должностных лиц государственных органов к указанным фактам".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430970
Теги:
ГКНБ, граница, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  