Стремясь усидеть сразу на нескольких стульях, Вашингтон истерично мечется от развертывания одного фронта к другому. В конце июня ярко и во всей красе внезапно всплыли неутешительные последствия открытия США "биологического фронта", оказавшиеся крайне губительными для самого американского населения (тут из серии "напоролись на собственные грабли").

И все прошло бы незамеченным, если бы самые верные друзья Вашингтона – британцы – не устроили шумиху в мировых СМИ, представив 24 июня шокирующую информацию. Согласно правительственным данным Соединенного Королевства, у вакцинированных против Covid-19 уровень смертности в среднем на 26% выше, чем у тех, кто отказался от прививки, а число погибших среди вакцинированных людей в возрасте до 50 лет – еще более ошеломляющее: здесь смертность на 49% выше, чем среди непривитых. По экспертной оценке Джоша Стирлинга, одного из ведущих страховых аналитиков страны, "если взять эти цифры и применить их к США, то получится целых 600 тыс. "избыточных смертей" в год".

Кстати, ранее лидер антипрививочного движения, адвокат и по "странному" стечению обстоятельств кандидат в президенты США Роберт Кеннеди с успехом выиграл (пока не выборы) в Верховном суде США дело против целого ряда "любителей" вакцин и разного рода биолабораторий. Он сумел блестяще доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были, мягко говоря, небезопасны для здоровья американских граждан.

Затем племянник 35-го президента США Джона Кеннеди не поленился рассказать миллиардеру Илону Маску "страшную тайну" о том, что американские лаборатории разбросаны по всему миру, включая Украину и т. д. (по некоторым сведениям, их более 400), "и там разрабатываются все виды отвратительного биологического оружия".

Похоже, опасаясь последующей общественной огласки, США решили резко прекратить адские эксперименты над американским народом и попытаться разместить свои биолаборатории еще подальше, например на территории Центральной Азии.

По мнению Вашингтона, здесь созданы "комфортные и благоприятные условия" для того, чтобы все их жуткие опыты над местными пошли как по маслу и не были вскрыты, достаточно, мол, запросто "подмазать" пару-тройку чиновников и "дело в шляпе", как это было уже на Украине.

К слову, американцы очень злы на этих "bad Russians", из-за которых им пришлось спешно ретироваться со своими биолабораториями с территории незалежной (хотя некоторые из них продолжают по-прежнему находиться на Украине). А ведь там было размещено порядка 30 биолабораторий, позволяющих добиваться главной цели – консолидировать коллекции опасных патогенов и развертывать системы управления биорисками и мониторинга эпидемиологической обстановки. У данной сети лабораторий было два источника финансирования – фонды "вечного" Сороса и Хантера Байдена, сына нынешнего президента США, а заказчиком служили подразделения Пентагона по разработке санитарной, медицинской, биологической безопасности, поскольку речь идет о создании биооружия, способного уничтожать людей избирательно, по их генетическому коду и т. п.

Однако не успел еще Вашингтон разродиться своими имперскими замыслами и планами, как нежданно-негаданно получил жесточайшее сопротивление со стороны Кыргызстана. Не далее как 22 июня депутаты Жогорку Кенеша подняли вопрос о том, что для обеспечения биобезопасности страны одного только разрабатываемого законопроекта (инициированного в 2016 г.) будет недостаточно. Поэтому требуется внесение изменений в целый пакет законодательных актов – Уголовный и Административный кодексы, другие законы и подзаконные акты, касающиеся деятельности госорганов, которые задействованы в обеспечении биобезопасности.

Какой закон о биобезопасности нужен Киргизии

Слугам народа вторят и авторитетные кыргызские эксперты, в частности представители общественной организации "Таза табигат", по мнению которых "биобезопасность требует капитальных вложений, но это должны быть собственные средства, а не деньги американцев, чтобы у Бишкека не было от них зависимости. Очень важно, чтобы закон писался без финансовой поддержки зарубежных доноров, это должен быть сугубо собственный вариант закона".

Другие местные аналитики и вовсе считают, что Кыргызстан крайне уязвим в плане биологических угроз, учитывая, что американцы открыли в посёлке Гвардейский Жамбылской области Казахстана биолабораторию самого высокого класса безопасности BSL-4 и там собираются сконцентирировать самые опасные инфекции со всего мира, в том числе перевезенные с Украины. При этом сам народ против этих объектов, но есть чиновники, аффилированные с Вашингтоном, которые разрешили их открыть. Тем более что "для американцев это очень удобная локация, поскольку рядом и Россия, и Китай – основные соперники США, а Кыргызстан оказывается между двух огней".

В результате кыргызские экспертные круги настоятельно предлагают при разработке всего пакета законопроектов в сфере биобезопасности адаптировать его к параметрам ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, поскольку именно с ними строятся доверительные союзнические отношения. При этом Кыргызстану нужны современные лаборатории. Однако они должны быть построены совместно с партнёрами по вышеназванным организациям, то есть в рамках объединений, выступающих гарантом безопасности республики.

Кстати, на первой встрече в Астане с секретарями Совбезов центральноазиатских стран в новом формате "Центральная Азия – Россия" 23 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупредил своих коллег об опасностях, связанных с американскими биолабораториями в регионе. Он призвал их к более тесному взаимодействию и координации по вопросам биобезопасности, в том числе в совместном строительстве биолабораторий и открытом обмене информацией о сотрудничестве с третьими странами.

Отрадно, что в этом его поддержали все представители стран Центральной Азии, поскольку они осознают опасность проникновения на свою территорию американских биолабораторий.

Источник: Ритм Евразии