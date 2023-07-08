Тенденции в легкой промышленности ЕАЭС: плюсы и минусы

В текстильной и легкой промышленности ЕАЭС стали проявляться разнонаправленные тенденции. Рекомендован, с одной стороны, крупномасштабный интеграционный проект в Союзном государстве, с другой - усиливается кампания за прекращение поставок хлопка-сырца из Узбекистана. При этом последнее не касается поставок в США и Турцию.

В ходе недавнего Форума регионов РФ и Белоруссии Татьяна Лугина, глава белорусского госконцерна "Беллегпром", предложила ввести временный запрет на экспорт шерстяного сырья из РФ и Белоруссии, поскольку оно уходит за рубеж хотя и по низким ценам, зато за инвалюту. В результате, как отметила Т. Лугина, обе страны зависят от импорта готовых шерстяных изделий, изготовленных в большинстве своем из российского или белорусского сырья. При том что с 2022 года реализуется российско-белорусский проект по комплексной переработке того же сырья.

Т. Лугина уточнила, что "острейшая проблема - создание современных шерстяных производств" в СГ. Ибо сегодня "порядка 80% высококачественного российского шерстяного сырья экспортируется в Китай, возвращаясь обратно полуфабрикатом" (в виде шерстяного топса. - Ред.). Поэтому на уровне Союзного государства, по мнению главы "Беллегпрома", необходимо разработать систему по стимулированию переработки всего шерстяного сырья на территории России и Белоруссии, а пока "вообще запретить вывоз шерсти из наших стран".

Отмечено также, что профильная совместная рабочая группа разрабатывает варианты реализации упомянутой инициативы, но точные сроки завершения этой работы не обозначены. Хотя неясно пока, будет ли распространяться предлагаемый запрет на поставки того же сырья в другие страны ЕАЭС. Резонно предположить, что такой временный запрет вполне возможен, поскольку Казахстан, Киргизстан, Узбекистан располагают достаточной сырьевой базой по шерсти. А в Армении шерстяная отрасль пока не входит в перечень основных секторов ее текстиль- и легпрома (сырьевое же ее обеспечение эксперты оценивают не менее чем в 70%).

С точки зрения экономической географии в российско-белорусском СГ свыше 80% объема шерстяного сырья производится в России, что связано с решающей 80%-ной долей РФ в поголовье мелкого рогатого скота шерстяного направления. В шерстеперерабатывающих мощностях доля РФ немного меньше - примерно 70%. Но в Белоруссии эта, как и другие подотрасли текстиль- и легпрома (и большинство других отраслей), в отличие от РФ, функционируют в основном на базе государственного заказа.

Следовательно, для развития импортозамещения по сырьевой, промежуточной (полуфабрикатной) и готовой продукции шерстяной подотрасли целесообразен, прежде всего, межгосударственный госзаказ – разумеется, с идентичными мерами господдержки и экспортно-импортными ограничениями или стимулами. В отсутствие же госзаказа по этой продукции в РФ неудивительно, что данное сырье экспортируется или реэкспортируется. Тем более что доходность экспорта - и не только этой продукции - несопоставимо выше, чем сбыт на внутреннем рынке.

Параллельно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на днях анонсировал прекращение возделывания в стране хлопка-сырца в связи с планируемым ростом доходов страны от иностранного туризма. Похоже, такой "анонс" косвенно адресован России, издавна импортирующей не менее 60% ежегодного объема узбекистанского хлопка, поставляемого за рубеж. При этом недавно дан зелёный свет на поставки сырца в США, хотя те сами остаются одним из крупнейших производителей и экспортеров хлопка.

В ходе встречи в конце июня с жителями Самаркандской области Ш. Миризеёв так аргументировал планы правительства: "Даже в годы, когда всех насильно мобилизовывали на хлопок в палящую жару и трескучий мороз, экспорт узбекского хлопковолокна не превышал 1 млрд долл. Теперь доходы от иностранного туризма превышают этот рубеж. Если мы увеличим их, к примеру, в три-четыре раза, то хлопок можем не сажать".

Напомним, что еще в 2018 г. в Узбекистане было официально объявлено о прекращении экспорта местного хлопка с 2025 года и об ориентации отрасли на экспорт готовой продукции. То было предупреждением в адрес РФ, традиционно закупающей наибольшую часть узбекистанского хлопкового урожая. Действительно, до трети мощностей российского легпрома работают на узбекистанском сырье.

За последние 5 лет в Узбекистане введено в действие, в основном благодаря государственным капиталовложениям, 350 комплексов по переработке сырца. Если в 2017 г. в стране перерабатывалось только 40% собственного сырца, то к середине с. г. - более 90%. Соответственно, производство готовой легпром-продукции увеличилось в 5 раз, ее экспорт вырос вчетверо. В текущем году этот показатель планируется увеличить на треть. Причем 30-35% экспорта готовой продукции легпрома Узбекистана приходится на поставки в РФ. Поставки же узбекистанского сырца и его полуфабрикатов российским предприятиям продолжают сокращаться, хотя и не столь быстро, как планировалось ранее.

Тревожные симптомы официально проявились еще в июле 2022 г., когда российский СОЮЗЛЕГПРОМ направил министру промышленности и торговли РФ Д. Мантурову обращение о необходимости срочных поставок сырца из российского госрезерва. По имеющейся информации, эта просьба была выполнена, но не факт, что ее не придется повторить.

Посылов к такой мере много. Например, с 2018/19 гг. реализуется инициируемая Анкарой долгосрочная интеграция хлопковой отрасли и в целом легпрома всех тюркоязычных стран. К концу текущего года этими странами планируется согласовать объемы взаимопоставок хлопка-сырца.

Таджикистан тоже переходит к сокращению поставок хлопкосырья, увеличивая экспорт готовых текстильных изделий (РТ - один из крупных поставщиков сырца в РФ). Правда, пока неясно, распространяются ли экспортно-сырьевые ограничения Душанбе в этой сфере на РФ и Белоруссию.

При этом США поэтапно отменили введенное в начале 2010-х эмбарго на ввоз узбекистанского сырца (оно вводилось, по официальной версии, из-за использования детского и принудительного труда в хлопководстве Узбекистана). Антироссийская суть этого решения очевидна уже потому, что, согласно комментарию госсекретаря США Э. Блинкена, "мир обойдется без российских энергоносителей, но Россия не обойдется без импортного хлопка".

В развернутом виде такой ракурс хлопковой политики Вашингтона отражен в американском Тhe National Interest еще 30 мая 2022 г.: "…война на Украине побудила бывшие советские республики изменить свои связи с Россией". Эти страны "должны срочно найти альтернативные рынки сбыта своей продукции, которые защитят их от надвигающегося экономического коллапса России (завидная уверенность. - Ред.), а также уберегут их от чрезмерной зависимости от Китая". Тем более что последствия санкций против РФ "стали ощутимыми и в Центральной Азии, а Россия является крупнейшим импортером узбекского хлопка". Стало быть, делался вывод, что "Вашингтону следует проводить политику поддержки и ускорения процесса дистанцирования Узбекистана от России".

Создается впечатление, что к такой аргументации США в кое-каких центральноазиатских столицах прислушиваются.

Источник: Ритм Евразии