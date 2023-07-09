Мастерская Лу Баня станет новым мостом для сближения Кыргызстана и Китая

В Кыргызстане начата работа по открытию мастерской Лу Баня, партнером определен Технический университет имени Раззакова, который предлагает учредить мастерскую по применению цифровых технологий в техническом обслуживании индустриальных машин широкого спектра. "Суть проекта заключается в том, что там, где открываются китайские предприятия, проводится обучение квалифицированных технических специалистов из числа местных кадров, а это решение вопроса по созданию рабочих мест, - сказала vb.kg эксперт в области образования Умутхан Тыналиева. - Реализация данного проекта станет прорывным моментом в сфере профессионального образования нашей республики".

По ее словам, Лу Бань /507-444 гг. до н.э./ - известный изобретатель инструментов и великий искусный ремесленник древнего Китая. В честь этого выдающегося деятеля Китай совместно с другими странами создал мастерские Лу Баня, направленные на подготовку высококвалифицированных и профессиональных специалистов-новаторов по всему миру.

Первая мастерская Лу Баня была учреждена в Таиланде 8 марта 2016 года. Чтобы удовлетворить потребности в китайско-таиландском сотрудничестве, мастерская увеличила количество специальностей с одной до шести, а Министерство образования Таиланда утвердило перечень специальностей, включив их в национальную систему образования. К настоящему времени такие мастерские были созданы в более чем 20 странах и регионах мира, включая Великобританию, Египет, Камбоджу, Португалию, Джибути и другие. В странах Центральной Азии пока только в Таджикистане открыта такая мастерская, но скоро она появится в Кыргызстане. Таким образом, сформировалась многоуровневая международная система профессионального обучения, которая охватывает среднее и высшее профессиональное образование, а также прикладные программы бакалавриата и магистратуры.

Как отметил Ян Янь, заместитель директора Тяньцзиньского центра исследований и продвижения мастерских Лу Баня, программа была инициирована и впервые реализована в городе Тяньцзинь, который в духе Лу Баня стал делиться с зарубежными странами моделями профессионального образования и профессиональными навыками, а также вести подготовку местных квалифицированных технических кадров. Мастерские Лу Баня активизировали сотрудничество между китайскими и иностранными учебными заведениями, предприятиями и правительствами, открыв новый путь развития, характеризующийся принципом совместного строительства и совместного использования результатов.

Будучи новым проектом международного сотрудничества в области профессионального образования, мастерские Лу Баня основаны на блестящих достижениях реформ и развития профессионального образования в Китае и воплощают передовую китайскую концепцию профессиональной подготовки. В рамках программы проводится систематическое обучение иностранных педагогов, применяются передовые технологии, стандарты чемпионатов рабочих профессий и сертифицированное оборудование, а также организуются двуязычные курсы, благодаря которым все мастерские Лу Баня имеют четкое содержание, общую цель и единые стандарты.

Мастерские Лу Баня, отвечающие требованиям промышленного развития в принимающих странах, подготовили большое количество местных квалифицированных рабочих, которые крайне необходимы для экономического и социального развития этих стран.

Согласно неполным статистическим данным, в ходе реализации программы Китай при сотрудничестве с другими государствами запустил более 50 специальностей, обучение по которым прошли свыше 9 тысяч иностранных студентов. Помимо этого для стран-партнеров были проведены разнообразные курсы с участием более 18 тысяч человек, что помогло многим молодым людям из этих стран успешно трудоустроиться.

Практика доказала, что мастерские Лу Баня значительно улучшили возможности профессионального образования в принимающих странах и достигли беспроигрышных результатов. По мнению министра информационных технологий и связи Кении Джо Мучера, курсы по облачным вычислениям и информационной безопасности, разработанные мастерскими Лу Баня, жизненно важны для развития информационных технологий в Кении.

Атташе по вопросам образования посольства Пакистана в Китае Афифа Шаджиа Авайс отметила, что для проведения индустриализации Пакистан нуждается в большом количестве специалистов в областях искусственного интеллекта, кибербезопасности и интеллектуальных технологий, и мастерские Лу Баня служат ярким примером пакистано-китайского сотрудничества.

Строительство мастерских Лу Баня также обогащает содержание и формы гуманитарных обменов между Китаем и зарубежными странами. Благодаря таким форматам сотрудничества, как краткосрочные взаимные обмены китайскими и иностранными преподавателями и учащимися, а также проведение международных конкурсов профессионального мастерства, постоянно углубляются контакты и взаимодействие между китайскими и иностранными учащимися и педагогами.

Научные мероприятия, организуемые на площадке мастерских Лу Баня, в том числе форум сотрудничества в области профессионального образования между Китаем и странами зарубежья, также с разных аспектов способствовали реформе и развитию международного профессионального образования. Вместе с тем, китайские и иностранные преподаватели в соответствии с международными передовыми технологическими требованиями совместно проводят исследования в области международного профессионального образования и работают над созданием соответствующих ресурсов для всестороннего улучшения своих способностей в профессиональном обучении.

Главное в отношениях между странами - духовная близость и чувства симпатии между народами. На протяжении семи с лишним лет мастерские Лу Баня стремятся к взаимному обучению, не только служа на благо социально-экономического развития принимающих стран, но и активно способствуя повышению производственных мощностей на международном уровне.

Мастерские возвели мосты для гуманистических обменов между Китаем и зарубежьем, став свидетелем многочисленных историй дружбы. В будущем по мере дальнейшего развития программы мастерские Лу Баня продолжат играть важную роль и содействовать формированию сообщества единой судьбы человечества.