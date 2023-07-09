Кыргызстанцы пытались провезти в РУз 15500 пачек контрафактных сигарет

ГКНБ КР совместно с ПС ГКНБ КР на кыргызско-узбекских приграничных участках "Мамай" города Кербен и села Кош-Добо Аксыйского района Джалал-Абадской области при попытке переправки на территорию РУ контрафактных товаров в виде табачных изделий (сигареты марки "Milano") в количестве 15 тысяч 500 пачек в 31 коробке задержаны граждане КР С.Н.Т. и К.К.И.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.231 (Экономическая контрабанда) и ст.239 (Оборот продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению, без акцизных марок и/или средств идентификации) УК КР.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

ГКНБ КР просит обращаться граждан в дежурную службу ГУ при наличии информации по аналогичным фактам и по другим правонарушениям по номерам (03722) 5-60-49, (03722) 5-49-61".