В Бишкеке открыли памятник Сопубеку Бегалиеву

В Бишкеке состоялось открытие памятника видному государственному и общественному деятелю Сопубеку Бегалиеву на бульваре Эркиндик, недалеко от места, где он проработал всю свою жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"Открывая памятник, министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев подчеркнул следующее:

- Уважаемые участники торжественного мероприятия!

Сегодня для меня большая честь участвовать в церемонии открытия памятника выдающемуся государственному и общественному деятелю Сопубеку Бегалиеву. Потому что путь этого человека, примерная жизнь – это пример для молодежи. Его вклад в процветание кыргызской экономики неоценим. Если посмотреть на его биографию, то видно, что он прирожденный экономист.

Сопубек Бегалиев родился в 1931 году в селе Чон-Таш Аламудунского района Чуйской области.

В 1954 году окончил Московский государственный экономический институт и получил высшее экономическое образование. Трудовую деятельность начал старшим инженером-экономистом Госплана Кыргызской Республики.

С 1957 по 1960 год работал заведующим отдела Госплана. С 1961 по 1962 год он был завотделом коммунистической партии Киргизии. В 1962 году он занимал пост министра местного хозяйств , а в 1963-1964 годах - министра коммунального хозяйства республики. До 1968 года работал 1-м заместителем председателя Госплана. С 1968 по 1991 год - заместитель председателя Совета Министров Кыргызской Республики. С 1991 по 1999 год - советник председателя Кыргызской Республики по экономике. С 1994 по 2002 год работал исполняющим обязанности председателя Ассамблеи народов Кыргызстана.

Далее в своем выступлении он сообщил, что Сопубек Бегалиев 23 года плодотворно работал заместителем Председателя Совета Министров республики – председателем Госплана. Особое внимание С.Бегалиев уделил экономическому и социальному развитию Кыргызстана. При его инициативе и активном участии надолго разрабатывался генеральный план комплексного развития столицы. Соответственно, были построены объекты здравоохранения, культуры, образования, создана различная инфраструктура. За это время в нашем любимом городе было построено более десяти микрорайонов, общеобразовательных школ, больниц, кинотеатров, торгово-бытовых центров, построены объекты связи и автомобильные дороги.

Были построены важные объекты столицы аэропорт "Манас", Кыргызский государственный драматический театр, Национальная филармония, Дворец спорта, Библиотека имени В.И.Ленина, Госцирк, Исторический музей, гостиницы, Строились Ошский, Аламединский, Орто-Сайские базары и другие учреждения.

Сопубек Бегалиев, будучи председателем Госплана, много сил потратил на развитие реального сектора экономики. Он оставил неизгладимый след своей искренней работой.

На церемонии открытия памятника выступили бывший Председатель Совета Министров КР Апас Жумагулов и супруга Сопубека Бегалиева Батый Талиповна,м а также председатель Ассамблеи народа Кыргызстана А.Матубраимов, бывший министр транспорта С.Аблесов и другие говорили о высоких гуманитарных качествах государственного деятеля и о том, что он день и ночь служил народу".