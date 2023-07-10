Кардиолог Рыскулова рассказала, как уберечь себя от инфаркта в жару

Как защитить сердце в жару людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, рассказала vb.kg кардиолог-терапевт Сайрагуль Рыскулова, врач высшей категории медицинского центра "ЮРФА".

- Прежде всего нужно прислушиваться к своему организму. Жара всеми переносится плохо, это лишняя нагрузка на организм в целом и на сердечно-сосудистую систему в частности. При высокой температуре окружающей среды усиливается работа сердца, что проявляется учащенным сердцебиением, нарушениями ритма сердца, повышением артериального давления. Также возрастает риск тромбозов.

Естественно, постоянно хочется пить, и часто слышишь такие рекомендации, что в жару нужно пить больше жидкости – до двух-трех литров в день. Это, конечно, хорошо помогает, но кардиологическим больным пить много жидкости не рекомендуется. И даже напротив, нужно ограничивать приём жидкости, если у больного есть явление сердечной недостаточности и периодически появляются отеки. Помимо этого, он должен обязательно продолжать принимать гипотензивные и другие кардиологические препараты.

Напоминаю об этом не случайно, так как многие больные, которые выезжают в жару за пределы города, в гости, в горы или на Иссык-Куль, очень часто забывают захватить с собой назначенные врачом медицинские препараты, которые должны принимать в обязательном порядке. Плюс нередко случается, что у жителя Бишкека, к примеру, в Нарынской области повышается артериальное давление. В таких случаях, естественно, нужно не только продолжать принимать гипотензивные препараты, но даже немного увеличить их дозу.

В самые жаркие часы по возможности лучше оставаться дома, и если больные чувствуют себя некомфортно, то при высокой температуре не следует много ходить. И, конечно, им необходимо иметь при себе препараты, так называемой, скорой помощи. Чаще всего это каптоприл, физиотенз и нитроглицерин. Эти препараты всегда должны находиться у больного в кармане или в сумочке, чтобы в случае необходимости оказать себе первую экстренную помощь.

-Каким образом жара влияет на сосуды, что происходит в этом случае?

- По логике вещей, в тепле всегда происходит расширение сосудов. Но дело даже не в этом, в жару и духоту все чувствуют себя некомфортно. Еще раз хочу сделать акцент на том, что если есть патология сердечно-сосудистой системы, не надо принимать много

жидкости в жаркое время года.

- Сердечно-сосудистых заболеваний не становится меньше?

- Статистика в этом плане, к сожалению, очень печальная. В стране растет количество молодых людей, у которых высокое артериальное давление и уже даже был инфаркт миокарда. По моим наблюдениям, очень неохотно обследуется мужская часть населения. Мужчины обращаются к нам только в тех случаях, если у них развивается инфаркт миокарда, инсульт или еще какие-то очень серьезные проблемы.

Вообще всё начинается с детства. Именно в этой поре человека необходимо приучать к тому, что он должен правильно питаться, вести здоровый образ жизни. А родители, с которых дети и берут пример, должны сами вести его, отказаться от алкоголя и курения, активно отдыхать, поддерживать себя в хорошей физической форме, а не отлеживаться на диване. Если взрослые не придерживаются здорового образа жизни, то и дети также не будут следовать ему.

В нашей стране, где изобилие овощей и фруктов, можно устраивать перекусы свежими овощами, фруктами и салатами. Но вместо этого на столе чаще можно встретить конфеты, печенье, выпечку. Это и есть наше привычное питание. Вдобавок повышенное потребление соли. Чаще стараемся пересолить пищу, потому что считается, что якобы так вкуснее. В итоге эта привычка может привести к артериальной гипертензии. Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать эти несложные рекомендации, которые никак не ложатся дополнительным бременем на семейный бюджет, но при этом гарантируют и улучшают качество нашей жизни.

- Мало, кто вообще знает своё давление, в каком случае необходимо обращаться к врачу?

- С 18 лет каждый человек должен замерять и знать свое артериальное давление. Показатели выше 140 на 90 ртутного столба считаются повышенным давлением. Если у молодого человека повышенное давление, то он не должен оттягивать момент обращения к семейному врачу или к кардиологу, так как проблема может свидетельствовать и о других заболеваниях, которые скрываются под данным симптомом. Люди старше 30 лет обязательно периодически должны сдавать общий анализ крови, мочи, знать свой липидный спектр, сахар в крови и креатинин.

- Интересно, каков ваш профессиональный путь?

- Окончила Кыргызский государственный медицинский институт в 1992 году, два года проходила ординатуру в Национальном центре кардиологии и терапии. Пять лет проработала в отделении пульмонологии Национального госпиталя, затем снова длительное время в отделении артериальной гипертензии НЦКиТ. Главным учителем был академик Мирсаид Миррахимов, которому я всегда будут благодарна за ординаторскую школу. Моя благодарность также замечательным преподавателям Жанне Рафибековой, Рыспеку Калиеву, Толкуну Мураталиеву и многим другим.

Почему я люблю этот раздел - артериальная гипертензия? Потому что это один из трех китов кардиологии. Эта патология является одной из причин развития коронарной болезни сердца. Заболевание обычно протекает бессимптомно, многие уже больные о нём могут до поры до времени и не знать, поэтому люди должны обязательно обращать внимание на своё давление и здоровье в целом. Бывает очень обидно, когда подолгу беседуешь с человеком, детально обсуждаешь с ним его заболевание, даешь рекомендации, но он их не выполняет и не придерживается назначенного лечения. Несерьезное отношение пациента к своему здоровью - самая большая неблагодарность для врача.