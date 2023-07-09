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Мэр Бишкека поручил акимам внести предложения по разработке генплана города

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров провел внеочередное совещание с акимами районов, представителями городских служб, а также с центральным аппаратом муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Во время совещания градоначальник дал ряд протокольных поручений заместителям мэров и руководителям структурных подразделений по решению основных городских вопросов:

- внести предложения по разработке Генплана Бишкека;

- подготовка столицы к зимнему периоду;

- узаконения земельных участков;

- обеспечение столицы углём соответствующего качества;

- газификации жилых массивов, социальных объектов;

- строительству дорог и тротуаров;

- разгрузка центральных и второстепенных улиц столицы;

- подготовка автобазы к прибытию новых газомоторных автобусов;

- по строительству мусороперерабатывающего завода;

- по своевременной уборке мусора.

По итогам совещания градоначальник поручил заместителям мэра столицы и ответственным руководителям городских служб создать планы мероприятий по каждому вопросу. Провести анализ, поставить задачи и сроки исполнения каждому начальнику в своем направлении.


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URL: https://www.vb.kg/430984
Теги:
мэрия, генплан, Бишкек, мэр
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