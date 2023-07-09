Мэр Бишкека поручил акимам внести предложения по разработке генплана города

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров провел внеочередное совещание с акимами районов, представителями городских служб, а также с центральным аппаратом муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Во время совещания градоначальник дал ряд протокольных поручений заместителям мэров и руководителям структурных подразделений по решению основных городских вопросов:
- внести предложения по разработке Генплана Бишкека;
- подготовка столицы к зимнему периоду;
- узаконения земельных участков;
- обеспечение столицы углём соответствующего качества;
- газификации жилых массивов, социальных объектов;
- строительству дорог и тротуаров;
- разгрузка центральных и второстепенных улиц столицы;
- подготовка автобазы к прибытию новых газомоторных автобусов;
- по строительству мусороперерабатывающего завода;
- по своевременной уборке мусора.
По итогам совещания градоначальник поручил заместителям мэра столицы и ответственным руководителям городских служб создать планы мероприятий по каждому вопросу. Провести анализ, поставить задачи и сроки исполнения каждому начальнику в своем направлении.