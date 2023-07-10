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В "Кыргызтеплоэнерго" выявили нарушения на 29 млн сомов

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На очередном заседании Совета Счетной палаты Кыргызской Республики был рассмотрен отчет об аудите государственного предприятия "Кыргызжылуулукэнерго" и его филиалов, сообщает пресс-служба СП КР.

Счетная палата Кыргызской Республики провела аудит соответствия государственного предприятия "Кыргызжылуулукэнерго " и его филиалов за период 2021-2022 годы.

По результатам проведенной проверки финансовые нарушения составили 29 069,5 тысяч сомов, из них:

1. При сортировочной проверке товарно-материальных ценностей филиала "Майлуу-Сууйская теплоснабжающая компания" выявлена (восполнена) недостача в сумме 340,9 тыс. сомов по 12 товарно-материальным наименованиям в бухгалтерском учете.

2. Арендная плата, подлежащая перечислению в республиканский бюджет филиалу "Ошское межрайонное производственное объединение теплоснабжения", составила 155,0 тыс сомов.

3. По филиалу "Балыкчинская теплоснабжающая компания": без проведения соответствующего ТЭО между филиалом "Балыкчинская теплоснабжающая компания" и ТОО "Айкуп Строй" заключен договор от 24.10.2022 № 64 "О замене резервуара 100м3 с баком 50м3", предусмотривающий выполнение работ на сумму 1130,4 тыс. сомов. Работы были выполнены. Было обнаружено, что печь работает на угле, и планы перевести ее на мазут позже провалились. Необходимости в замене резервуара не было, и в настоящее время резервуар находится в нерабочем состоянии, а 1 130,4 тысячи сомов были израсходованы неэффективно.

4. Согласно информации, предоставленной филиалом "Майлуу-Сууйское теплоснабжающее предприятие" ТП "Ак-Жол-2000", вместо угля марки "Д" калорийностью 5120 ккал/кг был ввезен уголь калорийностью 3520 ккал. /кг и 3320 ккал/кг. Это было установлено лабораторной проверкой "Майлуу-Сууйской теплоснабжающей компанией". В результате чего "Майлуу-Суйская теплоснабжающая компания" получила ущерб в размере 1 853,3 тыс. сомов (1128,6 т).

5. В филиале предприятия списаны мазуты на сумму 203,1 тыс.сом без оформления первичных учетных документов.

6. Нарушения, связанные с выплатой заработной платы и командировочных расходов составили сумму в 11 024,1 тыс. сомов, из них: в нарушение пунктов 3, 4, 5, 6" Положения "О порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда", утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики № 258 от 27 апреля 2015 года филиалами произведены доплаты в размере 25% должностного оклада за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда.

7. Несоблюдение требований законодательства о признании и амортизации основных средств в бухгалтерском учете - 10 840,7 тыс. сом, ГП "Кыргызжылуулукэнерго" должно поставить на баланс земельный участок ориентировочно на сумму 10 840,7 тыс. сом.

8. В нарушение требований учетной политики, без принятия решения о списании с соответствующего счета с баланса сняты основные средства первоначальной стоимостью 299,8 тыс. сомов.

9. Нарушения в учете дебиторской и кредиторской задолженности составили 253,0 тыс.сом.

10. Закупки (товаров, работ и услуг) на сумму 2 945,4 тыс. сомов произведены без проведения торгов в соответствии с требованиями законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/430988
Теги:
Счетная палата, Кыргызстан
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