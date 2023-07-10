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В Бишкеке изъяли более 6 кг мефедрона при проверке автомобиля

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Аламудунском районе Чуйской области сотрудниками СБНОН МВД КР, СС МВД КР совместно с ГКНБ КР при силовом содействии спецназа ГУВД Чуйской области задержан активный член международного наркосиндиката С.И., у которого при обыске автомашины Субару Форестер под задним пассажирским сиденьем обнаружено 24 свертка с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета, примерным весом 6 кг 111 грамм. Экспертиза показала, что изъятые вещества являются психотропным веществом мефедрон, сообщает пресс-служба МВД КР.

"По данному факту Следственной службой МВД Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 ч. 3 УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия установлено, что С.И. 2001 г.р. является активным членом международного наркосиндиката, где на протяжении длительного времени занимался международными перевозками и отправкой особо крупных партий наркотиков в центрально-азиатские республики. Участники данной наркоструктуры сбывали наркотики бесконтактным способом, посредством

сети интернет.

Стоит отметить, что при реализации преступного умысла и сбыта вышеуказанного психотропного вещества, незаконный доход задержанного С.И. и других неизвестных лиц, мог составить более 33 млн. сом. Благодаря слаженным действиям силовиков предотвращено распространение на

территории страны свыше 42 тыс. разовых доз психотропного вещества "мефедрон".

В настоящее время проводятся дополнительные специальные-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.

СБНОН МВД КР предупреждает граждан, что согласно примечанию ст. 282 УК КР "Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших,

обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное настоящей статьей".

В случае обнаружения наркотиков просим сообщить по номерам тел:102, 0312660616, 0312660244".


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URL: https://www.vb.kg/430995
Теги:
задержание, наркотики, Кыргызстан, МВД
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