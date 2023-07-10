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Президентами Кыргызстана и Монголии подписана Совместная декларация

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В рамках первого государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Монголию лидерами стран подписана Совместная декларация Кыргызстана и Монголии об установлении дружбы и сотрудничества.

Пресс-служба главы государства приводит текст Совместной декларации:

"9-11 июля 2023 года по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров совершил государственный визит в Монголию. Президент Кыргызской Республики стал почетным гостем в мероприятиях по празднованию национального праздника Наадам.

Главы двух государств в атмосфере дружбы и взаимопонимания провели углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, приоритетным направлениям политического, торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере безопасности.

Главы государств, отметив прочные многовековые исторические и культурные связи между Кыргызской Республикой и Монголией (далее "Стороны"), а также их народами, подтвердили широкий потенциал и политическую волю для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

Стороны отметили, что открытие Дипломатического представительства Монголии в г. Бишкек в 2014 году, а также открытие Дипломатического представительства Кыргызской Республики в г. Улан-Батор в июле 2023 года является ярким выражением стремления двух стран к активному расширению отношений и сотрудничества. Дипломатические представительства двух стран призваны способствовать развитию политических контактов, содействовать продвижению торгово-экономических связей, укреплению культурных и гуманитарных обменов.

Стороны, руководствуясь положениями Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Кыргызстан и Монголией от 22 апреля 1992 года, Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Монголией от 10 июля 1993 года, Совместной декларации Кыргызской Республики и Монголии о дальнейшем развитии дружественных отношений и сотрудничества, ориентированных в 21-й век от 4 декабря 1999 года, а также других двусторонних соглашений и договоренностей, подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему развитию и упрочению двусторонних дружественных взаимовыгодных отношений и заявляют о следующем:

Стороны с удовлетворением отмечают отсутствие проблемных аспектов, препятствующих поступательному развитию и укреплению отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных областях.

Стороны подтверждают неизменность следованию принципам и положениям подписанных за годы сотрудничества двусторонних документов, заложивших прочную правовую основу развития двусторонних отношений.

Стороны продолжат оказывать взаимную поддержку по вопросам, представляющим взаимный интерес, в духе взаимного доверия, взаимного уважения, равенства, взаимной выгоды и всестороннего взаимодействия.

Опираясь на отношения дружбы и сотрудничества, Стороны продолжат вносить свой вклад в дело укрепления мира, стабильности и безопасности в регионе и во всем мире.

Отмечая близость позиций по основным международным и региональным проблемам, Стороны продолжат практику взаимной поддержки инициатив друг друга в рамках таких международных и региональных организаций и объединений, как Организация Объединенных Наций, Всемирная Торговая Организация, Шанхайская организация сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Стороны, разделяя общие подходы к вопросам обеспечения мира, развития, равноправия, справедливости и свободы, будут совместно поддерживать международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, придерживаться международного порядка, основанного на принципах и нормах международного права, закрепленных в Уставе ООН и других основополагающих международных договорах и документах.

Стороны отметили важность реализации принятой резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие", объявившей 2023-2027 годы "Пятилетием действий по развитию горных регионов", в целях укрепления международного сотрудничества по вопросам горной повестки и ее дальнейшей эффективной реализации.

Стороны подчеркнули важность реализации Повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года и выражают готовность углублять практическое сотрудничество в области сокращения бедности, обеспечения продовольственной безопасности, борьбы с изменениями климата и продвижения "зеленого развития".

Стороны полны решимости совместными усилиями противостоять новым и традиционным вызовам и угрозам миру, стабильности и безопасности, предпринимать действенные меры в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, трансграничной преступной деятельностью, киберпреступностью на двустороннем уровне и в многостороннем формате для укрепления мира и безопасности в Центральной Азии.

Стороны отмечают, что контакты на высшем и высоком уровнях играют ведущую роль в развитии двусторонних отношений и подтверждают готовность поддерживать динамику диалога двух стран на всех уровнях, включая взаимные визиты, расширение межгосударственных, межпарламентских, межправительственных, межведомственных, межрегиональных связей и обменов.

Отмечая важность поддержания на высоком уровне межпарламентских связей, Стороны будут продолжать развивать и укреплять сотрудничество между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Великим Государственным Хуралом Монголии, парламентскими комитетами и группами дружбы.

Стороны отмечают, что укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества является одной из приоритетных составляющих всего комплекса двусторонних отношений.

Стороны готовы активно продвигать сотрудничество в области экономики и торговли, инфраструктуры, транспорта, энергетики, промышленного производства, инвестиций, перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, цифровизации, туризма, содействовать развитию логистических цепочек производства и поставок, углублять и раскрывать потенциал практического сотрудничества в интересах взаимной выгоды.

Стороны, отмечая важную координирующую роль кыргызско-монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в двусторонних отношениях, договорились принять необходимые меры по оптимизации и повышению эффективности этого механизма.

Стороны подтвердили готовность поощрять рост товарооборота между двумя странами, обмениваться информацией о законодательстве в сфере торговой, экономической и инвестиционной деятельности для повышения уровня взаимной осведомленности хозяйствующих субъектов двух стран.

Стороны готовы поощрять деловые контакты путем проведения совместных бизнес-форумов, выставок, ярмарок и деловых встреч, обмена опытом и развития практического торгово-экономического сотрудничества, в том числе посредством активизации электронной коммерции, открытия новых каналов торговли и инвестиций.

С учетом специфики и преимуществ экономик двух стран Стороны договорились углублять сотрудничество в сфере сельского хозяйства, стимулировать сельскохозяйственные торгово-экономические и инвестиционные связи, расширять сотрудничество в области животноводства, ветеринарии и фитосанитарии, переработки сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственной техники и подготовки сельскохозяйственных специалистов для совместного обеспечения продовольственной безопасности в регионе.

Стороны отметили наличие широких возможностей для поставок мяса, мясопродуктов, молочных продуктов, шерсти и кожи из Монголии в Кыргызскую Республику, а также поставок качественной экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызской Республики в Монголию.

Стороны выражают готовность к развитию сотрудничества в горнорудной промышленности, обмену опытом в реализации проектов по разработке месторождений полезных ископаемых.

Стороны готовы к взаимовыгодному сотрудничеству в текстильной и швейной отраслях и приветствуют прямые контакты между соответствующими предприятиями двух стран. Монгольская сторона выражает готовность осуществления поставок сырья для швейной промышленности Кыргызской Республики.

Стороны, как страны, не имеющие выхода к морю, будут предпринимать необходимые меры по развитию транспортных и транзитных коммуникаций.

Монгольская сторона приветствует стремление Кыргызской стороны присоединиться к "Межправительственному соглашению о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог", заключенному в 2016 году.

Стороны отметили, что возобновление и дальнейшее расширение авиасообщения между двумя странами будет способствовать развитию торгово-экономических отношений, людскому обмену, а также увеличению туристического потока между Кыргызской Республикой и Монголией.

Стороны подчеркнули важность укрепления межрегионального сотрудничества, установления побратимских отношений, расширения связей между народами двух стран.

Стороны будут последовательно укреплять научно-техническое сотрудничество и проведение совместных научных исследований, обмен опытом.

Стороны отметили важную роль Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в наращивании аналитического потенциала по вопросам торговли, транзита и транспорта в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и решения других проблем торговли.

С учетом общности культурного и исторического прошлого Стороны выразили заинтересованность в проведении совместных исследований по истории и культуре, духовному и материальному наследию кыргызского и монгольского народов.

Стороны отметили необходимость активизации сотрудничества в области охраны окружающей среды. В целях практического взаимодействия отметили важность взаимного содействия в реализации национальных проектов и программ, как "Жашыл Мурас" и "Миллиард деревьев", имеющих схожие задачи и цели.

Стороны придают важное значение культурно-гуманитарному сотрудничеству, как важнейшему направлению межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Монголией. Стороны готовы и дальше активно продвигать культурный и гуманитарный обмен, расширять и укреплять сотрудничество в области образования, культуры, спорта, туризма и других сферах.

В целях сближения народов двух стран, взаимного познания их истории и культур Стороны намерены наладить изучение в высших учебных заведениях двух государств кыргызского и монгольского языков.

В целях поддержания динамики культурного обмена, а также насыщения гуманитарного взаимодействия новым содержанием Стороны достигли договоренности о проведении на регулярной основе взаимных Дней культуры, фестивалей, выставок, гастролей творческих коллективов, а также продвижении сотрудничества в области сохранения культурного, исторического наследия.

Стороны согласились активизировать сотрудничество в туристической сфере. Отмечена заинтересованность Сторон в участии во взаимных туристических мероприятиях, увеличении туристических потоков, поддержке взаимных информационных туров представителей средств массовой информации.

Стороны договорились о поддержании активного политического диалога по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил признательность Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху и народу Монголии за теплый, дружественный прием делегации Кыргызской Республики и пригласил Президента Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Кыргызскую Республику с визитом в удобное время".


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URL: https://www.vb.kg/430998
Теги:
визит, Монголия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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