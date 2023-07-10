Спортсмены Кыргызстана завоевали золото на турнире по спортивным танцам

В городе Ханое (Вьетнам) прошёл ежегодный Международный турнир по спортивным, бальным танцам " WDSF Open taken place in Hanoi - Vietnam-2023". В турнире принимали участие спортсмены из Вьетнама, Кореи, Филиппин, Казахстана, Гонконга, Макао и многих других Азиатских стран. Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации -WDSF. Об этом сообщает пресс-служба ФТСКР.

"Замечательные результаты на этом турнире показали танцоры нашей Федерации Танцевального Спорта Кыргызской Республики.

В категории Молодежь, Латина " WDSF Open taken place in Hanoi - Vietnam-2023", наша молодёжная, танцевальная пара Вырлеев Владимир и Прощлецова Мария заняли первое место, завоевав золотую медаль из 19 пар.

Федерация танцевального спорта Кыргызской Республики в лице Президента Титунина Сергея Михайловича выражает благодарность спортсменам принявшим участие в данных соревнованиях".