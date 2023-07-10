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Глава Минэнерго Ибраев и депутат ЖК Сулайманов осмотрели южные ГЭС

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Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев совместно с депутатом ЖК Кундузбеком Сулаймановым ознакомился с процессом реконструкции гидроагрегата №2 Токтогульской ГЭС и подготовкой инфраструктуры к строительству Камбар-Атинской ГЭС1, а также с ходом подготовки объектов компании к предстоящему ОЗП. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

"В частности они осмотрели ход строительства незавершенного транспортного тоннеля №2 и ознакомились со строительством автодороги Бишкек-Ош до прорези №2 Камбар-Атинской ГЭС 1. Министр поручил ускорить строительные работы тоннеля с соблюдением норм качества и сроков.

Также министр осмотрел место строительства моста через реку Нарын и поручил незамедлительно начать работы по правому и левому берегам в районе прорези №1 Камбар-Атинской ГЭС 1.

В целях ознакомления с ходом реконструкции гидроагрегата №2 министр посетил Токтогульскую ГЭС. По итогам визита было поручено ОАО "Электрические станции" тщательно проводить надзор за качеством выполняемых работ и придерживаться сроков реабилитационных работ.

В рамках визита депутат ЖК К.Сулайманов и министр энергетики Т. Ибраев также посетили административное здание Токтогульской ГЭС и Камбар-Атинской ГЭС2. В процессе совещания его проинформировали с основными техническими показателями и планами.

Далее министр ознакомился с состоянием Шамалды-Сайской ГЭС, с ходом ремонта по КР (капитальный ремонт) гидроагрегата №1.

Также министр Таалайбек Ибраев ознакомился с текущим ремонтом гидроагрегата и с санитарно-бытовыми условиями персонала филиала КТКГЭС. Вместе с этим, он провел осмотр реабилитационных работ мостового крана машинного зала Уч-Курганской ГЭС.

По завершению рабочей поездки министр энергетики КР Т. Ибраев отметил важность своевременной и качественной подготовки к предстоящему ОЗП".


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URL: https://www.vb.kg/431010
Теги:
Минэнергопром, Кыргызстан
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