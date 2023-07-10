Мульти-диагностический комплекс продолжит работу в Аксыйском районе

Мобильный мульти-диагностический комплекс будет проводить бесплатные медицинские осмотры жителей Аксыйского района Джалал-Абадской области. 9 июля 2023 года посетил и ознакомился с готовностью комплекса к приему и осмотру жителей заместитель министра здравоохранения КР Тилек Мамадалиев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"Диагностический комплекс предоставляет бесплатные медицинские осмотры, лечение и консультации, а также диагностические услуги в удобном и доступном формате для всех жителей района.

Мобильный комплекс оснащен современным оборудованием, позволяющим проводить широкий спектр медицинских исследований и диагностику различных заболеваний. Его работа направлена на предоставление качественного и своевременного медицинского обслуживания тем, кто может столкнуться с проблемами доступа к медицине.

"Для многих людей это уникальная возможность обследоваться и обсудить свои вопросы со специалистами, не выезжая из района", - подчеркнул Тилек Мамадалиев.

Проект рассчитан на пять лет, и все это время Исламский банк развития будет обеспечивать лекарствами, аппаратурой и горюче-смазочными материалами, а медработников - зарплатой. В мобильной клинике имеются кабинеты для врачей, лаборатория для анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг-центр и центр управления. Также имеются микроавтобусы для транспортировки, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи".