ГНС изъяла более 7 тысяч бутылок водки "Пшеничная"

ГНС изъяла более 7 тыс. бутылок алкоголя с не соответствующими емкости тары акцизными марками

Сотрудники Государственной налоговой службы КР пресекли попытку отгрузки со стороны одного из производителей алкогольной продукции водки с наклеенными акцизными марками, не соответствующими емкости тары. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Это могло привести к уклонению от уплаты соответствующих налогов.

Было установлено, что на 7 тысяч 193 единицы водки "Пшеничная" емкостью 0,07 литра были наклеены акцизные марки, выданные на объем 0,05 литра.

Продукция была изъята, материалы по данному факту переданы в правоохранительный орган для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Отметим, что согласно нормам Положения о порядке и выдаче марок акцизного сбора в Кыргызской Республике, маркировка подакцизной продукции должна соответствовать видам, наименованиям и емкости (для алкогольных изделий), указанным в решении органа налоговой службы о выдаче акцизных марок.

Продукция, маркированная с отклонением от требований данного положения, рассматривается как немаркированная.