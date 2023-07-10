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ГНС изъяла более 7 тысяч бутылок водки "Пшеничная"

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ГНС изъяла более 7 тыс. бутылок алкоголя с не соответствующими емкости тары акцизными марками

Сотрудники Государственной налоговой службы КР пресекли попытку отгрузки со стороны одного из производителей алкогольной продукции водки с наклеенными акцизными марками, не соответствующими емкости тары. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Это могло привести к уклонению от уплаты соответствующих налогов.

Было установлено, что на 7 тысяч 193 единицы водки "Пшеничная" емкостью 0,07 литра были наклеены акцизные марки, выданные на объем 0,05 литра.

Продукция была изъята, материалы по данному факту переданы в правоохранительный орган для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Отметим, что согласно нормам Положения о порядке и выдаче марок акцизного сбора в Кыргызской Республике, маркировка подакцизной продукции должна соответствовать видам, наименованиям и емкости (для алкогольных изделий), указанным в решении органа налоговой службы о выдаче акцизных марок.

Продукция, маркированная с отклонением от требований данного положения, рассматривается как немаркированная.


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URL: https://www.vb.kg/431013
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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