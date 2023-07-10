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Бишкекчан призвали участвовать в конкурсах "Лучший двор" и Лучший квартал"

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- Бакыт Басарбек
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Директор Агентства развития и привлечения инвестиций мэрии столицы Курманбек Молдокулов призвал жителей Бишкека более активно участвовать в конкурсах на "Лучший двор", "Лучший квартал", "Лучший акимиат" и "Лучшее МТУ столицы". Об этом редакции vb.kg заявил он сам.

По его словам, участие в конкурсе в интересах самих горожан, так как будет способствовать улучшению благосостоянии города.

"Мне хотелось бы обратиться к жителям столицы. Дорогие горожане, эти конкурсы проводятся среди горожан, акимиатов и МТУ с одной единственной целью – благоустройство и развитие города на территориальном уровне. Поэтому прошу вас активнее участвовать, так как это в наших с вами интересах", - сказал Молдокулов.

Глава АРПИ мэрии столицы вновь напомнил, что в Бишкеке месяц назад были объявлены конкурсы на "Лучший двор", "Лучший квартал", "Лучшая муниципальная администрация мэрии города Бишкек по административному району", "Лучшее муниципальное территориальное управление мэрии города Бишкек" и заявки принимаются до 15 августа 2023 года.

Конкурсы "Лучший двор", "Лучший квартал", "Лучшее муниципальное территориальное управление мэрии города Бишкек" проводятся в два этапа:

-первый этап проводится муниципальными администрациями мэрии города Бишкек по административным районам;

- второй этап проводится мэрией города Бишкек с определением победителей первого этапа конкурса.

Конкурс "Лучшая муниципальная администрация мэрии города Бишкек по административному району" одноэтапный.

Конкурс "Лучший двор" проводится в двух категориях: дома, введенные в эксплуатацию до 1991 года, и дома, введенные в эксплуатацию после 1991 года. В конкурсе "Лучший двор" участвуют ТСЖ, ЖСК, ЖЭК, ЖЭПК и домовые комитеты города Бишкек. В конкурсе "Лучший квартал" участвуют квартальные комитеты города Бишкек.

Призовой фонд конкурса "Лучший двор" составляет 460 тысяч сомов и распределяется следующим образом:

- 1 место – 100 тысяч сомов, количество мест – 2;

- 2 место – 80 тысяч сомов, количество мест – 2;

- 3 место – 50 тысяч сомов, количество мест – 2.

Призовой фонд конкурса "Лучший квартал" составляет 300 тысяч сомов и распределяется следующим образом:

- 1 место – 130 тысяч сомов, количество мест – 1;

- 2 место – 100 тысяч сомов, количество мест – 1;

- 3 место – 70 тысяч сомов, количество мест – 1.

Призовой фонд конкурса по номинациям "Лучшая муниципальная администрация мэрии города Бишкек по административному району", "Лучшее муниципальное территориальное управление мэрии города Бишкек" составляет 100 тысяч сомов для каждой номинации.


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URL: https://www.vb.kg/431018
Теги:
конкурс, Бишкек, мэрия
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