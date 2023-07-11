Глава АВП "Красная Речка-Суу": Специалисты по ирригации получают так мало!

Фермеры и команда правления ассоциации водопользователей "Красная речка -Суу" два года назад выбрали нового руководителя своей организации - молодого и неравнодушного Бактыбека Ырсалиева, который до этого 7 лет проработал мирабом, и который знает все минусы и плюсы территории полива.

"Понятно, что в первую очередь все планы были обсуждены на собрании АВП. Все согласились, что сейчас, когда каждый год проблемы с водой для полива надо искать выход. Нужно понять на чем сэкономить, чтобы участки были политы вовремя. У нас в верхней зоне 1300 га, в нижней - 1583 га и дополнительно еще 100 га. Ассоциация водопользователей должна довести воду до участков наших фермеров. Воду мы получаем из Иссык-Аты и канала БЧК. Кроме этого, еще по закону мы отвечаем за состояние так называемых внутрихозяйственных сетей, а это каналы и арыки. Мы их чистим, приводим в порядок для того, чтобы сократить потери воды.

В этом году смогли сделать один из проблемных участков - отрезок оросительного канала МТФ. Дело в том, что на повороте поток воды растекался по камышам, уходил под землю, и гнать дальше было нечего - поток превращался в струйку. Мы обратились в Службу водных ресурсов к нашему куратору Джолдошбеку Сазанову. В результате после консультации специалист-проектировщик СВР просчитал объем и скорость прохождения потока, подсказал какой именно вариант нам подходит. В итоге выбрали проект по установке лотков железобетонных "ЛР". Включились и члены ассоциации, и наши фермеры и спонсоров удалось привлечь. Вот смотрите, что получилось - непосвященному человеку кажется, подумаешь, закупили и поставили лотки, а это настоящее инженерное сооружение. И все здесь рассчитано до миллиметра. Задача была минимизировать потери воды на этом участке и мы это сделали. Люди это видят, а все в результате будет отражаться на урожае и прибыли.

А чтобы привести в порядок все сети нашей Ассоциации водопользователей нужно гибкое разумное кредитование, спонсоры и партнеры. Спасибо что Служба водных ресурсов Минсельхоза нас поддерживает. Нам есть у кого учится: в СВР работают очень грамотные специалисты.

Например, непосредственно наш куратор Джолдошбек Сазанов, которому можно позвонить в любое время. Скажешь ему: "Байке. нужна ваша помощь!" и он всегда советом и делом готов помочь. Видно, что он хочет поделиться всем что знает, научить молодых. Он говорит, чтобы всерьез заниматься водопользованием, надо учиться.

Мне самому нравится эта работа, она помогает людям Кыргызстана. Граждане нашей страны могут дома зарабатывать в сельском хозяйстве, не надо уезжать. И хочется все самые лучшие технологии, методики собрать в нашем АВП, но я уверен, что именно сейчас и президент, и правительство должны вкладывать в ирригацию, чтобы дать возможность молодым специалистам работать по профессии.

Я поступил в аграрный университет на гидротехника, но я вижу, что тут какая-то ерунда - никто из выпускников не остался в профессии. Зарплата молодого специалиста при большой ответственности и нагрузке - мизер. Получается, что у нас все говорят об ирригации, а при этом лучшие специалисты получают так мало! Тот же байке Сазанов день и ночь на полях с людьми. 20 лет такие как он стараются сохранить водную отрасль и думаете какая у него зарплата - 17 тысяч.

У меня на футболке Манас и я ношу ее с гордостью. Все удивляются. Работа моя - дать воду на поля, помочь людям с урожаем - это тоже защита Родины, ее ресурсов. Вода - это ресурс, дар и жизнь. Мне 33 года и я люблю свою страну. У нас есть и горы, и реки, и я очень надеюсь, что получиться все это сохранить, сберечь, чтобы дети и внуки восхищались также как мы и не уезжали. Сейчас так много пишут о климатической миграции, изменении климата, о таянии ледников. Я понимаю, что это не где-то далеко, а здесь происходит, на моей земле. На нашей территории проживают люди самых разных национальностей, все мы дружим, понимаем друг друга. У нашей команды АВП есть желание - хотим чтобы нас услышали такие же как мы, неравнодушные, хотим не потом, а сейчас сделать так, чтобы в нашей стране люди берегли каждую каплю воды и при этом были богаты", - рассказал глава АВП "Красная Речка-Суу" Бактыбек Ырсалиев.

Начальник Чуйского областного отдела поддержки ассоциации водопользователей Службы водных ресурсов Минсельхоза КР Джолдошбек Сазанов также отметил в беседе с журналистами, что фермеры в Кыргызстане почувствовали вкус земли, понимают, что ходят по золоту и им надо помочь.

"Они не понаслышке знают, что такое земля и как дорого достается урожай. Они сами от земли. Вот, например, неспроста же они смогли в маловодье, когда кто-то выходил на митинги, сорганизоваться и договориться с фермерами о том, что проведут полив, используя метод водооборота. "перекидки" как они говорят. И это при том, что мы им выделили в два раза меньше воды, так как в этом году ее не было по объективным причинам. Люди, понимая ситуацию по воде, смогли полить свои участки по очереди и без скандалов.

Понимаете, к нам не прилетят космонавты с других планет, чтобы чистить наши оросительные каналы, строить лотки для полива. Это могут сделать наши люди, фермеры и ребята, которые сегодня работают в Ассоциациях водопользователей в Чуйской области. И надо сделать все возможное, чтобы они смогли пройти обучение, чтобы они могли становиться с каждым днем мудрее, чтобы смогли собрать и применить в своих хозяйствах самые современные технологии. Время то же не ждет и течет быстрее воды, - сказал он.

Пресс-тур состоялся при поддержке проекта "Устойчивость молодежи к изменению климата", финансируемого Европейским Союзом. Проект реализуется под общей координацией Норвежского Общества Охраны Окружающей среды в партнерстве с Экологическим движением "Биом" и Общественной организацией "ГЛИП".