Джолдошбек Сазанов: Фермерам нельзя сейчас думать только о доходе

В Чуйской долине пока не все фермеры готовы применять современные системы полива, например, капельное орошение.

Так фермер из села Красная Речка Руслан Мирзоев пояснил нам, что он не может отойти от привычного для него бороздкового полива.

"У меня маленький участок размеров 6 га я заранее знаю, кто и что купит у меня. Знаю еще до того как высажу семена. Пока я не готов отойти от привычного для меня бороздкового полива. Мне нужны аргументы, расчеты, может предложения для того, чтобы я решился. В общем гарантии", - сказал он

Несколько фермеров села Ново-Покровка применяют систему капельного орошения для выращивания чеснока. При этом они почти не зависят от маловодья и засухи. Систему для капельного орошения покупали вскладчину и для этого брали кредит.

В соседнем селе Милянфан фермеры нашли фирму, которая предоставляет оборудование и просчитывают все выгоды или варианты форс- мажоров, которые только можно предусмотреть. Крестьяне говорят, что, если будут закупать оборудование, то для самых сложных участков, куда вода не доходит. Они рассказали, что специалисты им предлагают укрупнить участки, сделать их не 6, а 12, 18, 24 га - для установки капельного оборудования. Но фермеры просчитывают варианты, насколько это будет выгодно. Ведь чтобы купить систему капельного орошения им придется взять немалый кредит.

В том же селе есть участок крупного фермерского хозяйства, который можно назвать образцовой опытной демонстрационной площадкой, так как на ней собрана воедино вся система инновационного ирригационного водоснабжения.

"На участке в 20 га оборудован накопитель для воды и три насоса наполняют его. Помимо этого, вода на участок подается и от Ассоциации водопользователей села Милянфан. На участке заложены плантации всевозможных плодовых деревьев: черешня, яблони, слива. кусты малины , клубника. Причем сорта привезены из Европы. Под все эти ровненькие ряды саженцев подведены тонкие ряды шлангов для капельного полива. Плюс на участке теплица, и комплект специальной техники", - рассказывает управляющий участком Курсан Маматов.

Он добавил, что вода для участка отстаивается, а затем направляется на полив.

- Водоем сделан из специального водонепроницаемого материала, который позволяет избежать потерь воды. И в то же время - это как хранилище воды. Вода в трубы на полив подается под сильным напором, так что сама работа может быть рассчитана по минутам. Вода подается под каждый корень, по той схеме, которую может выстроить агроном, или порекомендовали эксперты. Потому и на урожай можно рассчитывать стабильный. Я раньше работал на выращивании черешни и есть опыт работы с оросительными системами. За такими системами полива - будущее. Расклад по финансам вам не дам, но и так понятно, что хороший урожай. При грамотном менеджменте поможет получить хороший доход", - отметил Маматов.

Начальник Чуйского областного отдела поддержки ассоциации водопользователей Службы водных ресурсов Минсельхоза КР Джолдошбек Сазанов рассказывает, что очень важно именно в настоящее время информировать фермеров в Кыргызстане о современных средствах орошения.

"Наша задача помогать развиваться Ассоциациям водопользователей. Чем грамотнее члены АВП, тем выше урожай. Мы хотим показать фермерам Чуйской области, что у нас уже применяются современные системы орошения, которые позволяют рационально использовать воду для полива. И возможно, пришло время применять эти технологии, ведь это вовсе не новшества. Люди всегда старались найти лучшие варианты полива. Сами фермеры, водопользователи люди мудрые. Они сами несут ответственность за свой урожай. Они прекрасно понимают: один раз польем - один урожай, в два или три раза больше, значит и урожай выше и доход больше. И боль фермеров за недополитые участки в годы маловодья вполне понятна. Ведь если фермер потеряет урожай , он на ноги не встанет еще несколько лет. Это надо понимать сегодня всем в нашей стране.

Высокий урожай у фермеров - дело всего общества, не только самого сельхозпроизводителя. Например государство впервые за последние годы выделило средства для очистки и ремонта ирригационных каналов. Служба водных ресурсов очищает магистральные каналы, затем свои обязательства выполняют в областях, районах и на уровне айыл окмоту. Члены АВП платят взносы и чистят внутрихозяйственные сети. Плюс Минсельхоз создает условия для получения высокоэффективных семян, помогают с удобрениями. Сложный процесс? А если вовремя растения не получат воду, то и урожая не будет. Нестабильные жаркие годы показывают, что фермеры должны перестраиваться, учиться, думать не сегодняшним днем, а на поколения вперед. Если хотите, современный фермер - настоящий академик. И учиться этой науке надо начинать в школе, а то и в детском садике.

И если раньше мы говорили, надо дать фермеру выбрать, пусть сам все решит - сейчас идет речь о коллективной ответственности за сохранение воды. А еще за разумное хозяйствование. Нельзя сейчас думать только о доходе. Хочу сажать клубнику и буду, потому что она выгодна.

Ответственность она обоюдная! Хочешь преуспеть в нынешних условиях, тогда внедряй систему капельного орошения, экономь воду. Вернее, даже всем членам АВП надо учиться рационально использовать воду, ухаживать за землей. Надо заставить работать свою Ассоциацию водопользователей в селе, чтобы вместе найти выход из ситуации. И помнить, что это делается не для кого-то, не для какого-то проекта, не потому что глобальное потепление, засуха, а для себя, для своей семьи, страны, земли", - сказал он.